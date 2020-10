Gina Lollobrigida sta male/ Salta evento a Torino: “Per evitare stress”

Annullata la serata di inaugurazione del Lovers Film Festival per l’assenza di Gina Lollobrigida, madrina dell’evento. Come reso noto in un comunicato, la celebre attrice non potrà essere presente per ragioni di salute. In programma al Cinema Massimo di Torino alle 19.30, la serata di apertura prevedeva anche uno showcase musicale con Le Kikies, che verrà recuperato in altra data. Dispiacere per la direttrice del LFF, Vladimir Luxuria: «Purtroppo, in accordo con il Museo Nazionale del Cinema abbiamo dovuto prendere questa decisione per evitare di sottoporre l’amica Gina Lollobrigida a uno stress che potesse aggravare il suo lieve malessere che comunque, fortunatamente non desta preoccupazione. Ci scusiamo con il pubblico anche a nome suo». Non sono state rese note le effettive condizioni di salute di Gina Lollobrigida, ma non sembrerebbe nulla di grave.

GINA LOLLOBRIGIDA STA MALE: ANNULLATA SERATA DI INAUGURAZIONE DEL LFF

Come rivelato anche in un’intervista, Gina Lollobrigida aveva accolto con entusiasmo l’opportunità di essere la madrina di questa edizione del Lovers Film Festival: «Oggi ho scelto di essere qui con tutti voi perché desidero di poter dire il mio umile pensiero al mondo intero. La nostra vita non è più importante di altre anche se pensiamo e crediamo d’aver fatto delle ottime cose o che le nostre scelte siano quelle giuste. Vivere portando un progresso in sé stessi e negli altri senza distruggere qualcuno o qualcosa. Per questo dobbiamo batterci. Basta discriminare!». La Lollobrigida ha inoltre aggiunto: «Il nostro tempo non è eterno e spero che qualcuno se ne renda conto. Basta giudicare! Possiamo esprimere un nostro pensiero ma senza offendere. Siamo liberi di non condividere ma dobbiamo rispettarci. Io sono qui perché vi rispetto e continuerò a rispettarvi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA