Gina Maria Schumacher si sposa con Iain Bethke/ Matrimonio a Maiorca: i primi dettagli della cerimonia

Gina Maria Schumacher e Iain Bethke si sposano: la cerimonia a Maiorca

Gina Maria Schumacher, figlia del pilota automobilistico Michael Schumacher, è pronta a convolare a nozze con il compagno Iain Bethke. A riportare la notizia è il magazine tedesco Bunte, che anticipa i primi dettagli del matrimonio da favola in programma a Maiorca per la fine dell’estate. Dopo che il campione del mondo di Formula 1 ha subito un tragico incidente sugli sci dieci anni fa, e da allora è stato accudito dalla sua famiglia, i cavalli hanno dato forza a sua figlia Gina. La ragazza è infatti una cavallerizza fin da bambina, un hobby che le è stato ispirato da sua madre Corinna.

Michael Schumacher: “Siamo sempre con te!”/ Gli auguri della Ferrari per il suo 55esimo compleanno

L’incontro con Iain Bethke, un’anima gemella che come lei ha a cuore gli animali e soprattutto i cavalli, è avvenuto in maneggio. Da allora i due sono inseparabili: alla fine del 2022 si sono trasferiti insieme in Svizzera e nel ranch Schumacher nello stato americano del Texas. Ora vogliono coronare il loro grande amore con un matrimonio da sogno a Maiorca, per il quale si ispirano alle idee di un wedding planner della Germania settentrionale. La cerimonia è prevista per la fine dell’estate, nella proprietà di famiglia sulle montagne sopra la città costiera di Port d’Andratx.

“Michael Schumacher un vero duro”/ Minardi: “Da Senna al calcio, ecco il mio Schumi” (oggi 29 dicembre 2023)

Matrimonio Gina Maria Schumacher: i dettagli della cerimonia

Come anticipa sempre Bunte, parte della cerimonia di matrimonio si svolgerà anche all’aperto. Il codice di abbigliamento prevedrebbe l’abito, preferibilmente lungo, per le donne e l’abito completo per gli uomini. Inoltre, Gina Maria Schumacher e Iain Bethke avrebbero in mente di organizzare un servizio di baby-sitting per i bambini durante il matrimonio, affinché i genitori possano godersi senza preoccupazioni la magia della cerimonia.

Tuttavia, non tutti i dettagli sono stati ancora resi noti. I due si ispirano alle idee di una wedding planner della Germania settentrionale, nota per i matrimoni da favola in campagna e in giardino in Italia e Spagna e che ha organizzato matrimoni da sogno per stelle del calcio. La figlia di Michael Schumacher probabilmente sceglierà lo stile boho per il suo abito da sposa, con tessuti eleganti e fluidi che incarnano l’eleganza romantica e la leggerezza. La coppia vorrebbe scambiarsi i voti nuziali sotto un arco fiorito, e per la festa dovrebbe essere invitata una band country per creare l’atmosfera con la loro musica preferita della coppia.

Michael Schumacher, oggi 10 anni dall’incidente/ Terapie anche in pista su una Mercedes-Amg, 29 dicembre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA