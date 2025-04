Gina Monaco, 59 anni, è scomparsa a Ceglie Messapica (Brindisi) il 6 aprile scorso e il suo caso è un mistero sempre più fitto. Ad alimentare le ombre sulla sparizione della donna è il video dell’ultimo avvistamento, una ripresa che la mostra mentre corre inspiegabilmente per strada come se fosse in ritardo per un appuntamento o, peggio, se qualcuno la seguisse.

Million Day, numeri vincenti di oggi 30 aprile 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

È arrivata sulla strada per Martina Franca? C’erano una o più persone ad aspettarla? Sono le domande a cui la trasmissione Chi l’ha visto?, che ha preso in carico la vicenda, cerca di rispondere nel corso del nuovo servizio in onda oggi, 30 aprile. Non si sa dove Gina Monaco sia finita dopo essere stata immortalata da quella telecamera e chi la conosce ritiene che la scomparsa sia davvero anomala. Il filmato non aggiunge molto altro ai contorni del suo allontanamento da casa, se non il fatto che avesse con sé la borsa e un sacchetto.

SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 30 aprile 2025/ I numeri vincenti (218/2025)

Gina Monaco, il mistero di quell’ultima corsa

Il caso di scomparsa di Gina Monaco continua quindi a tenere banco anche per quell’ultima corsa fuori casa impressa nel filmato che la ritrae durante l’ultimo avvistamento. Le tracce della donna, mamma e nonna appartentemente senza ombre, si sono perse verso una strada che sbocca in una serie di campi dove, però, non sarebbe stata trovata alcuna sua traccia.

L’ultima immagine di Gina Monaco è stata catturata dalla telecamera di sorveglianza di un immobile in contrada Moretto, la zona in cui la donna vive con il marito. La si vede procedere a passo spedito e mettersi a correre, con un sacchetto in mano, dirigendosi verso una strada sterrata in cui inizierà il giallo sulla sorte. Parenti e amici non si danno pace e cercano di capire cosa possa esserle successo, nella speranza che non si tratti di qualcosa di grave.

Daniele Mocellin, gli interrogativi sulla tragica fine/ Cosa dice l'autopsia? (Chi l'ha visto?)