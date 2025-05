E’ stato purtroppo ritrovato il corpo senza vita di Gina Monaco. In quel di Ceglie Messapica, come riferito da numerosi organi di informazione online in questi minuti, è stato rinvenuto il cadavere di una donna che ha subito fatto pensare alla signora sparita circa un mese fa dalla provincia di Brindisi. Un caso di cui se ne è occupato a lungo anche la trasmissione Chi l’ha visto così come numerosi altri talk, e che come si temeva si è concluso in tragedia. Da giorni la famiglia aveva ormai perso ogni speranza di ritrovare in vita la donna, anche perchè erano troppi i giorni che non era rientrata in casa, e oggi tutti i loro più temuti sospetti si sono confermati.

Secondo quanto riferito dagli organi di stampa, Gina Monaco è stata rinvenuta in un boschetto in contrada Moretto, molto vicino al luogo dove la stessa risedeva e da cui era scomparsa poco più di un mese fa, lo scorso 6 aprile 2025. L’ultima volta in cui era stata vista era stata ripresa da una telecamera, che aveva inquadrato la donna in un atteggiamento un po’ strano: la donna sembrava infatti correre, con una busta in mano, che sembra contenesse alcuni farmaci che la stessa doveva assumere. In questo mese le ricerche erano proseguite a 360 gradi, con le autorità che avevano ispezionato la zona, anche i pozzi, temendo potesse essere caduta dentro, ma alla fine il cadavere della povera donna era a soli pochi metri di distanza dalla casa in cui risedeva.

GINA MONACO TROVATA SENZA VITA: E’ GIALLO

Ma cosa è successo? Come è morta Gina Monaco, è stata uccisa o si è trattata di un malore? O peggio ancora di un suicidio? Tutte domande a cui gli inquirenti cercheranno di dare una risposta, in attesa dell’esame autoptico che è già stato disposto dal magistrato di turno e da cui si capirà come sia morta la donna del brindisino. E pensare che Chi l’ha Visto le aveva dedicato proprio durante la puntata andata in onda ieri sera un lungo servizio, sottolineando come le ricerche stessero continuando a più di un mese dalla sparizione, ma non riuscendo a trovare risposte.

Stamane è quindi arrivata la drammatica notizia, con il corpo che è stato ritrovato in condizioni molto critiche, chiaro indizio di come la morte sia avvenuta ormai diversi giorni fa. Inizialmente non è stato potuto risalire con certezza all’identità del cadavere ma dopo che gli abiti indossati sono risultati essere gli stessi di Gina Monaco nel suo ultimo filmato, si è appunto avuto la certezza che quel corpo senza vita appartenesse appunto alla scomparsa.

GINA MONACO, E’ STATA UCCISA, O FORSE UN MALORE?

A questo punto si aprirà una indagine presumibilmente per omicidio se l’autopsia dovesse restituire un esito di morte violenta, di conseguenza si cercherà di capire dove stesse andando la donna mentre correva con i farmaci, doveva forse incontrare qualcuno, magari il suo futuro aguzzino? Secondo quanto riferisce il marito, l’uomo era uscito di casa e l’aveva lasciata sola ma sembrava tranquilla, inoltre i due avevano già programmato di andare fuori a pranzo la domenica successiva in un ristorante della zona, tutti indizi circa il fatto che probabilmente Gina Monaco non si volesse suicidare.

Restano quindi le ipotesi dell’omicidio o del malore, magari un colpo fatale che ha provocato una morte pressochè istantanea nei boschetti vicino a casa. La speranza è che le risposte possano arrivare il prima possibile visto che la famiglia della donna attende di scoprire la verità per capire cosa sia successo. Ricordiamo che la vittima aveva 59enne e fino a poche ore la Procura stava indagando per istigazione al suicidio, reato che ora potrebbe aggravarsi dopo il rinvenimento del corpo.