Ginecologo di Bari arrestato per violenza sessuale/ Una vittima “Per il papilloma…”

A Mattino 5 gli ultimi aggiornamenti sul caso del ginecologo di Bari, Giovanni Miniello, 68enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due pazienti. Così come portato alla luce da Le Iene, il medico avrebbe avuto un rapporto sessuale con sue due clienti dicendo loro che, avendo gli anticorpi del papilloma virus, tramite il rapporto li avrebbe trasmessi alle due donne. Il programma mattiniero di Canale 5 ha intervistato una donna che è stata in qualche modo vittima dello stesso medico, pur non avendo dei rapporti con lui: “Cercavo un bravo ginecologo – ha raccontato la vittima – inizialmente non aveva l’approccio di un medico, il suo approccio è stato confidenziale tanto da mettermi in imbarazzo, ha parlato di contatti, parlava di contatti fisici”.

Quindi, a proposito del papilloma virus: “Dato che lui era vaccinato, aveva la possibilità di trasmettere gli anticorpi per la cura del papilloma”. E ancora: “Dopo aver notato delle macchioline bianche mi ha proposto rapporti non protetti per curarle”. A quel punto, insospettita, la donna ha chiamato degli altri ginecologi: “Ho contattato altri due ginecologi e mi era stato dato di stare tranquilla e che quello era un modus operandi di altri pazienti”.

GINECOLOGO ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE, UNA VITTIMA: “SONO STATA LONTANA DAL MIO PARTNER”

Fortunatamente la donna non si è sottoposta al rapporto sessuale: “Dopo la visita fatta da loro mi hanno detto che il Papilloma non c’era affatto”. Purtroppo durante quel periodo in cura la donna è stata lontana dal suo partner, così come da indicazioni dello stesso ginecologo: “Mi chiedeva di non avvicinarmi con il mio compagno, non avere contatti e per diversi mesi sono stata lontana da lui per la paura di trasmettere il papilloma”.

Purtroppo sarebbero state diverse le donne che avrebbero avuto rapporti sessuali con il ginecologo, credendo quindi alla teoria del medico barese. In ogni caso vi è un’indagine in corso, di conseguenza a breve si capirà se il camice bianco sarà realmente colpevole o meno: lo stesso ginecologo rimanda al mittente ogni accusa parlando solamente di medico scientifico. Al momento Giovanni Miniello è agli arresti domiciliari.

