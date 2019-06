GINECOLOGO METTE INCINTE DECINE DI PAZIENTI/ Suo sperma usato a loro insaputa

Un ginecologo ha messo incinte decine di pazienti che credevano di non poter avere dei bambini utilizzando il suo sperma e poi è stato smascherato grazie alla denuncia della figlia, oggi adulta, di una delle donne ingannate. Questa assurda vicenda arriva da Ottawa, capitale del Canada, ed è costata al dottor Bernard Norman Barwin la sospensione dall’Ordine dei medici. Un comportamento ingiustificabile, oltre che deontologicamente scorretto, quello del ginecologo canadese, la cui storia sta facendo in queste ore il giro del mondo dopo aver sconvolto il Paese nordamericano. Come riferito da Tgcom24, per il momento i figli dell’uomo “accertati”, ma il sospetto – molto concreto – è che il conto possa essere destinato a salire nelle prossime settimane con nuovi test del Dna che potrebbero portare il numero di eredi del ginecologo sopra quota 50.

GINECOLOGO METTE INCINTE DECINE DI PAZIENTI

