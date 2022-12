Ginevra Castaldi, chi è/ La studentessa sarà la vincitrice di Bake Off Italia 2022?

Ginevra Castaldi vincerà Bake Off Italia 2022?

Ginevra Castaldi è una delle finaliste di Bake Off Italia 2022? Riuscirà la studentessa napoletana di scienze dei materiali a conquistare la vittoria finale? Ci siamo, venerdi 2 dicembre andra in onda la finalissima di Bake Off Italia 2022, lo show più dolce della TV condotto con grande successo da Benedetta Parodi. Durante la semifinale l’aspirante pasticcera e’ riuscita a convincere la giuria di chef durante la difficilissima prova di pasticceria moderna riuscendo cosi a conquistare uno dei posti disponibili per la finalissima. Una finale a quattro quella che vedremo su Real Time e che vedra scontrarsi a colpi di fruste Chiara, Ginevra, Margherita e Davide. Chi avrà la meglio?

I riflettori sono puntati anche su Ginevra Castaldi che, di puntata in puntata, e’ cresciuta moltissimo dimostrando di sapersela cavare in diverse situazioni. Per chi non la conoscesse, ecco qualche dettaglio in piu sulla bellissima aspirante pasticcera di Bake Off.

Chi è Ginevra Castaldi di Bake Off Italia 2022

Ginevra è una delle concorrenti di Bake Off Italia 2022. Ha 28 anni, viene da Napoli e ha deciso di prendersi un anno sabbatico per cercare la sua strada. Vive a Napoli con la madre e il mondo della pasticceria è sempre stato per lei un mondo felice, ma rappresenta anche un sogno da realizzare. Proprio l’aspirante pasticcera si è raccontata cosi: “mi chiamo Ginevra ho 28 anni e vengo da Napoli. Sono una studentessa di scienze dei materiali anche se sto vivendo un anno sabbatico perchè ho capito che fare l’ingegnere non era qualcosa che mi rendeva davvero felice. Ho quindi scelto in futuro di intraprendere una facoltà che potesse rendermi davvero felice aiutando gli altri e quindi ho scelto di seguire logopedia o scienze infermieristiche”.

Ginevra Castaldi èarlando poi della passione per la pasticceria ha rivelato: “amo la pasticceria moderna, per me è quella con la P maiuscola con le sue diverse consistenze, stratificazioni, è molto complessa forse come il mio carattere. Dico sempre le cose in modo diretto e lotto per le cose che amo e in cui credo. La pasticceria per me è casa perchè è contemporaneamente felicità e chimera: vedermi in un laboratorio mio mi sembrava utopico. E se Bake Off fosse la realizzino del mio sogno? Sono qui per scoprirlo!”.

