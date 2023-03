Ginevra, chi è la finalista The Voice Kids 2023/ Con “Il cerchio della vita” conquista tutti i coach

Ginevra sarà la vincitrice di The Voice Kids 2023?

Ginevra è tra i finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il popolare talent show musicale condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. La ragazzina ha soli 11 anni e viene da Loreggia, in provincia di Padova, dove studia. E’ una grandissima appassionata di libri e non nasconde di amare la scuola e si definisce una “divanista”. Sul palcoscenico del talent show si è presentata con “Il cerchio della vita”, la colonna sonora del film “Il re Leone” portato al successo nella versione italiana da Ivana Spagna. Un brano non facile per la giovanissima interprete che ha dimostrato grinta, carattere ed interpretazione convincendo buona parte della giuria.

Alla fine la giovanissima di Loreggia ha scelto di entrare nel team de I Ricchi e Poveri pur potendo scegliere tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Una grande gioia per Angelo e Angela de I Ricchi e Poveri che hanno sottolineato di essere molto orgogliosi di averla nella loro squadra. Chissà che la piccola Ginevra non possa essere la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids 2023!

Chi è Ginevra, la finalista di The Voice Kids 2023

Ginevra, la finalista di The Voice Kids 2023, si racconta: “ho 11 anni, mi piace studiare. Mi rilasso. Sono abbastanza brava. Mi piace la storia, l’italiano sopratutto la letterature e la mitologia. Il mio personaggio mitologico preferito è la dea Atena, mi sento proprio come lei. Mi piacerebbe tanto diventare una insegnante di storia alle scuole medie”. I genitori: “si definisce una divanista, infatti, se guardiamo la pagella il voto più basso è in educazione fisica”. “Non pratico uno sport, pratico il divano, sono un pò pigra. La musica per me è un passatempo e quando canto tendo a non sembrare timida. Vorrei far divertire soprattutto le persone che mi ascoltano”.

La musica è il suo passatempo preferito: non solo cantante, ma studia anche chitarra. Ad accompagnarla a The Voice Kids ci sono la mamma, il papà, la sorella e un’amica di famiglia.













