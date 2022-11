Ginevra e Antonino, cosa si sono detti e che non si è sentito?/ “Stai attento a…”

Ginevra Lamborghini: il confronto con Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 è tornata nella casa per avere un confronto con Antonino Spinalbese. Mentre i due “piccioncini” parlavano in giardino, Oriana Marzoli era in confessionale. “A me non interessa vederli”, ha detto la venezuelana lasciando il confessionale senza il permesso di Alfonso Signorini che si è infuriato. Le telecamere del GF Vip in diretta su Canale 5 hanno seguito la Marzoli, mentre Antonino e Ginevra erano ancora fuori a chiacchierare. Pensando di non essere ascoltati e ripresi, Ginevra ha dato alcuni consigli ad Antonino. Le sue parole sono andate in onda solo sulla regia 2 dell’app di Mediaset Extra, ma qualche utente su Twitter è riuscito a registrarli. Ecco cosa si sono detti Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese mentre pensavano di “essere soli”.

Cosa si sono detti Antonino e Ginevra?

Ginevra Lamborghini gli ha raccontato che presto uscirà il suo nuovo singolo poi, pensando di non essere ascoltata e ripresa, ha detto: “È gelosissima eh, io non ci litigo”, riferendosi all’influencer venezuelana. Poi, abbassando ulteriormente la voce, ha dato alcuni consigli al suo amico Antonino Spinalbese: “Tu stai attento. Una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”. L’ex di Belen però non ha capito al volo le parole della Lamborghini e ha risposto facendo delle domande: “Come tratto le donne? E come le sto trattando? Ma cosa dici? Ma questa (Oriana, ndr) qui mi dice delle cose proprio assurde… Forse non si vede”. Poi in giardino è arrivata Oriana e Ginevra ha subito cambiato atteggiamento e tono di voce.

