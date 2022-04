Ginevra e Beatrice, Ti spedisco in convento 2/ Il motto? Non fare mai nulla

A Ti Spedisco in Convento arrivano due gemelle di 23 anni, Ginevra e Beatrice, riusciranno a far impazzire le suore con divertenti scambi di persona? Le due giovani vengono da Piombino e amano tanto giocare sui social network, saranno più furbe delle loro guide spirituali? Le due gemelle rimarranno a bocca aperta a loro arrivo in convento, mentre le suore ridono della loro reazione. Beatrice e Ginevra sono delle vere e proprie gocce d’acqua, sono molto unite e parteciperanno in nome del twins power. La loro vera passione è la tecno e il ballo, amano frequentare le discoteche e vivere la notte.

Amici, Carola eliminata /Ex marito Peparini approva: "Brava, ma non wow come Serena"

Le due hanno uno stile di vita simbiotico, ma il loro motto è quello di non fare nulla per tutta la settimana sino al venerdì, che aspettano con ansia. Il week-end delle gemelle arriva dritto sino al lunedì, poiché loro partecipano a tutte le serate e le feste disponibili, ballando e mettendosi in mostra. Le gemelle bionde daranno del filo da torcere alle consorelle, che dovranno stare al passo con le simpaticissime e irriverenti Ginevra e Beatrice.

Eliminati Amici 21 Quinto Serale 2022 e Pagelle/ Carola, sorpresa da Maria De Filippi

GINEVRA E BEATRICE A TI SPEDISCO IN CONVENTO 2

Ginevra e Beatrice non si preoccupano del futuro, amano vivere alla giornata e pensano che il programma Ti spedisco in Convento possa essere un’occasione, un trampolino di lancio, come spiegano alla nonna. Ma ora le due ragazze dovranno adeguarsi allo stile di vita del convento e seguire le regole imposte dalle suore per un mese intero. Già su Instagram e Ticktock hanno pubblicato vari video con qualche assaggio di ciò che vedremo durante il reality, con momenti esilaranti… ma anche qualche momento di preghiera.

Ginevra e Beatrice dovranno infatti conoscere un uomo molto importante per le suore, la figura di Gesù che dovrò accompagnare le gemelle ribelli nel loro cammino spirituale. Saranno disposte a dimenticarsi della tecno per ritirarsi in preghiera? Se volete conoscerle meglio potete curiosare tra i loro profili social, dove sono molte attive e avrete la possibilità di saziare la vostra curiosità sulle gemelle di Ti Spedisco In Convento. A partire da domenica 17 aprile 2022 e in anteprima sul canale Discovery+ potrete vedere tutta la serie delle sei ragazze ribelli! Vedremo se Ginevra e Beatrice riusciranno a placare la loro anima notturna per seguire le strette regole imposte in convento, dove non sarà permessa una musica con i bassi e volumi da capogiro. Insegneranno alle suore a ballare? Ne vedremo delle belle!

Leonardo Pieraccioni/ Torna al cinema con "Il sesso degli angeli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA