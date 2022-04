Ginevra e Beatrice, Ti spedisco in convento 2/ “Speriamo nel principe azzurro”

Le due gemelle Ginevra e Beatrice si sono ritagliate un ruolo da protagoniste in queste prime puntate di Ti Spedisco in Convento 2. Con il loro fare esuberante ed una certa riluttanza nei confronti delle regole del convento, le due giovani concorrenti hanno faticato non poco ad entrare in sintonia con le nuove abitudini. Ma per arrivare fino in fondo al documento reality e uscire con maggiori consapevolezze dovranno necessariamente adattarsi e allargare i propri orizzonti. Per il momento restano impresse nella mente dei telespettatori alcune battute che hanno lasciato di sasso le suore. Come nell’occasione in cui Beatrice e Ginevra hanno detto sarcasticamente alle suore di essere approdate a Ti Spedisco In Convento per cercare il principe azzurro.

Claudio Baglioni/ Di nuovo in tour, il cantante prepara un recital solitario

Ginevra e Beatrice, Ti Spedisco in Convento 2: le gemelle hanno già lasciato il segno

Ti Spedisco in Convento 2 non è forse il luogo più adatto dove trovare il principe azzurro, come le simpaticissime suore hanno fatto intendere alle due ragazze. Per Ginevra e Barbara è quindi cominciato un percorso piuttosto lontano dalla quotidianità a cui erano abituate. Le due gemelle, classe 1999, separate dai social e dai ragazzi, si stanno cimentando in nuove mansioni all’interno della struttura. Fin dal loro ingresso in convento hanno ammesso orgogliosamente di essere due nullafacenti, ma grandi appassionate di musica techno e moda. Il pubblico deve però ancora imparare a conoscerle, anche se in questi primi episodi non sono di certo passate inosservate.

LEGGI ANCHE:

Alberto Malanchino/ “Ai miei personaggi cerco sempre di regalare la mia sensibilità”Rossella Barattolo, la compagna di Claudio Baglioni/ Un amore fortissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA