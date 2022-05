Ginevra e Beatrice, Ti spedisco in convento 2/ Vengono divise ma…

Chi sono Ginevra e Beatrice, le concorrenti di Ti spedisco in convento 2?

Ginevra e Beatrice sono due gemelle di 23 anni, vengono da Piombino e sono tra le protagoniste della seconda stagione di Ti Spedisco In Convento. Beatrice e Ginevra Altemura sono due gemelle. Occhi azzurri e capelli biondi, toscane classe 1999. Decisamente vivaci, hanno vissuto la loro vita in provincia di Livorno, precisamente a Piombino. Attualmente pare il loro lavoro sia nel mondo degli eventi. Sul sito ufficiale del reality, Ti spedisco in convento 2, viene fornita questa descrizione delle due gemelle. La loro settimana tipo consiste nel non fare nulla dal lunedì al venerdì. Sono in attesa del fine settimana, che solitamente arriva fino al lunedì mattina. Non hanno piano per il futuro, ma vivono un week-end dopo l’altro. Sappiamo davvero poco della vita privata di Beatrice e Ginevra Altemura. Non sappiamo se siano single o fidanzate.

Hanno dichiarato d’essere entrambe grandi appassionate di musica techno. Un altro grande interesse è quello della moda, che in un prossimo futuro potrebbe legarsi al loro lavoro, magari con collaborazioni interessanti. Come tutte le giovani sono molto attive sui social, soprattutto su Instagram. È facile pensare, che dopo la conclusione di Ti spedisco in convento 2, con qualche ospitata e serata ben studiata, il loro successo possa esplodere.

Ti spedisco in convento 2, Ginevra e Beatrice vengono divise ma…

Ginevra e Beatrice protagoniste della seconda stagione di “Ti spedisco in convento” Sono molto esuberanti, amano divertirsi e come avrete capito ballare in discoteca. Si specchiano l’una nell’altra e non fanno piani per il futuro. Per Ginevra e Beatrice non è stato facile dividersi. Le suore si sono rese conto che il loro rapporto è troppo pesante e per questo prendono una decisione drastica. Le suore annunciano che per permettere loro di fare una nuova esperienza, di crescere e maturare, vogliono separare due ragazze dal gruppo per qualche giorno. Le ragazze scelte sono Nina e Ginevra.

In un primo momento Ginevra capisce erroneamente che deve lasciare il programma e si fa prendere dal panico, poco dopo la suora cerca di rassicurarla spiegandole che sarà solo per qualche giorno, ma lei sembra non prenderla comunque in modo positivo e piange a lungo. Le due sorelle ne parlano e Beatrice le dice: “Ci servirà dividerci un attimo, ti ho spronato dal primo momento, ci sono sempre io che ti aiuto in tutto, è più di sei anni che non ci separiamo e siamo sempre insieme”. Ginevra critica la sorella per il menefreghismo e probabilmente è quella che soffre maggiormente per il distacco. Tra le due probabilmente gli scontri continueranno.











