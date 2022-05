Ginevra e Beatrice, Ti spedisco in convento 2/ Non si separavano da sei anni e ora…

La reazione di Ginevra e Beatrice dopo l’uscita di Nanda dal programma

Nell’ultima puntata di Ti spedisco al convento, le due gemelle Ginevra e Beatrice affrontano in un primo momento l’uscita della compagna Nanda dal programma. Cercano in tutti i modi di calmarla quando lei perde il controllo, con loro, lei si era anche sfogata in merito alle parole pesanti che il padre le aveva scritto in una lettera. Eppure tutto sembra inutile, per quanto le due sorelle avessero provato a calmarla, lei aveva deciso di andare via. Beatrice commenta la sua uscita dal programma così: “Io penso che questa sia stata proprio una gabbia per lei”.

In seguito, sono le prime ad accorgersi del dispiacere delle suore e delle lacrime di suor Patrizia e dopo averla abbracciata affermano: “Certo capisco perché piangi, è come una sconfitta per voi, ma non tutti purtroppo scelgono la strada del signore”, Il giorno dopo le suore propongono alle ragazze un gioco per farle parlare del loro passato e delle loro ferite. Ginevra e Beatrice, alla domanda “Scegliete una parola che vi rappresenta”, esclamano all’unisono: “Panda!” spiegando subito dopo che entrambe si proteggono a vicenda e si aggrappano l’una all’altra per sostenersi.

Ginevra e Beatrice vengono separate, le suore: “Sarà un bene per loro”

Nelle giornate che Ginevra e Beatrice hanno trascorso insieme a loro, le suore hanno compreso che il loro legame, pur essendo bellissimo è forse un po’ troppo persistente, per cui prendono una decisione drastica. Radunando tutte le ragazze nel cortile, le suore annunciano che per permettere loro di fare una nuova esperienza, di crescere e maturare, vogliono separare due ragazze dal gruppo per qualche giorno. Le ragazze scelte sono Nina e Ginevra. In un primo momento Ginevra capisce erroneamente che deve lasciare il programma e si fa prendere dal panico, poco dopo la suora cerca di rassicurarla spiegandole che sarà solo per qualche giorno, ma lei sembra non prenderla comunque in modo positivo e piange a lungo.

Le due sorelle ne parlano e Beatrice le dice: “Ci servirà dividerci un attimo, ti ho spronato dal primo momento, ci sono sempre io che ti aiuto in tutto, è più di sei anni che non ci separiamo e siamo sempre insieme”. Il giorno della separazione Ginevra è nervosa e ha un battibecco con la sorella, che la critica per il suo menefreghismo. Quando se ne va, Beatrice ne approfitta per parlare con Ana Maria dicendole che non fa nulla per il gruppo, ma lei, consapevole di questo, le dice solo che preferisce stare da sola. Dalle anticipazioni, pare che gli scontri tra le due non finiranno qui.











