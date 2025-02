Cosa è successo tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra Lamborghini? Non è un mistero che le due sorelle, figlie dell’imprenditore Tonino Lamborghini, a sua volta figlio dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, siano ai ferri corti ma in tanti si sono sempre chiesti quale sia stato il motivo che ha portato le due sorelle a litigare. In occasione della sua partecipazione nella casa del Grande Fratello, Ginevra Lamborghini ha parlato del delicatissimo rapporto con la sorella senza mai entrare nei dettagli pur lanciandole un appello di riappacificazione. Un appello mai raccolto visto che le due sorelle non hanno mai recuperato il rapporto anzi a distanza di qualche mese è stata proprio Elettra dalle pagine del settimanale Chi a rivelare preziosi dettagli sul rapporto con la sorella.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra Lamborghini hanno litigato quando Ginevra ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica. Un sogno, quello di diventare cantante, che non ha trovato d’accordo la sorella Elettra che si è sentita tradita quando ha scoperto che Ginevra aveva fatto tutto da sola.

Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra Lamborghini hanno litigato per la musica?

Proprio dalle pagine del settimanale Chi in meriti ai motivi del litigio tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra Lamborghini si legge: “Ginevra ha deciso di cambiare vita lanciandosi nel mondo della musica come la sorella Elettra”. Un sogno che Ginevra ha cercato di realizzare chiedendo anche dei consigli alla sorella che in realtà ha visto questa sua scelta come un tradimento. Dietro il no di Elettra si nascondono tantissimi motivi, tra cui un forte senso di responsabilità e protezione verso la sorella visto considerando che il mondo delle sette note non fa sconti a nessuno ed è un ambiente molto difficile.

Il no di Elettra è quindi legato ad una sorta di protezione verso la sorella Ginevra che alla fine ha fatto tutto da sola registrando un singolo e iniziando così una carriera nel mondo della musica. Un comportamento che Elettra non ha minimamente gradito alzando così un muro verso la sorella. Le due non sono in buon rapporti, basti pensare che oramai trascorrono anche il Natale da separate. Ci sarà tempo e modo per rimediare? Non è dato saperlo!