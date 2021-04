Ginevra e Leonardo Lendaro, figli Anna Valle/ “Mi spaventava diventare madre”

Ginevra e Leonardo sono i figli di Anna Valle e del marito Ulisse Lendaro. Ginevra è nata il 20 aprile 2008, mentre Leonardo è nato il 20 aprile 2013. Entrambi sono nati in una clinica di Padova. Alla nascita il secondogenito dell’attrice pesava 3.150 grammi e misurava 50 centimetri, come riportava Il giornale di Vicenza. Era stata la figlia Ginevra a chiedere alla mamma e al papà un fratellino, aveva raccontato nel 2012 Anna Valle sulle pagine di Vanity Fair: “L’ho fatto per Ginevra, so che cosa significa avere fratelli: ne ho uno più grande di 4 anni e una sorella più piccola di 3. Anche se siamo lontani – lui lavora come scorta della polizia penitenziaria a Roma e lei in Sicilia, a Lentini, nel negozio di intimo di mia madre – siamo molto legati”. Dopo qualche mese dalla richiesta della figlia, l’attrice è rimasta incinta.

Ginevra e Leonardo Lendaro: figli di Anna Valle

Nella stessa intervista Anna Valle ha confessato di non aver mai avuto un forte istinto materno: “Mi spaventava diventare madre, non lo desideravo. Ancora oggi non sono la donna a cui penseresti di lasciare i tuoi figli: se me ne devo occupare lo faccio, ma non ho un istinto materno spiccato”. Con la nascita di Ginevra e poi, cinque anni dopo, di Leonardo sono cambiate molte cose nella vita dell’ex Miss Italia: “È una cosa talmente totale che non può non cambiarti. Cambiano le priorità. Poi, da quando sono mamma, non mi preoccupo più di dover piacere a tutti per forza. Prima di mettere in cantiere Ginevra, mi sentivo lontana dall’idea di diventare madre”, ha confessato a Ioacquaesapone.it. Anna Valle non ha profili social e insieme al marito Ulisse Lendaro cerca di proteggere il più possibile la privacy della sua famiglia e dei suoi figli, Ginevra e Leonardo.

