Ginevra Elkann, chi è la nipote di Gianni Agnelli e sorella di John e Lapo Elkann/ La carriera come regista

Ginevra Elkann, chi è e carriera nel mondo del cinema

Ginevra Elkann è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, in onda su Rai 1. Nata a Londra il 24 settembre 1979, è la nipote dello storico “Avvocato” Gianni Agnelli, figlia di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, e sorella di John e Lapo Elkann. Distaccandosi dalla carriera imprenditoriale della sua famiglia, Ginevra Elkann ha deciso sin da subito di percorrere la propria strada e di inseguire i propri sogni nel mondo del cinema. Negli anni è infatti diventata una produttrice cinematografica e una regista di spiccato talento.

Tra le sue prime esperienze lavorative figurano le collaborazioni con la Knopf Publishing di New York e la Miramax a Londra, per le quali ha realizzato diversi cortometraggi. Ma una delle più importanti esperienze professionali è stata sicuramente la collaborazione con il grande Bernardo Bertolucci, di cui è stata assistente alla regia per il film del 1998 L’assedio. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di assistente video di Anthony Minghella per il film del 1999 Il talento di Mr. Ripley.

Ginevra Elkann e il film Magari: “Ho provato a capire come…“

Ginevra Elkann, oltre alla carriera come regista, è diventata nel marzo 2006 Presidente della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino, succedendo alla nonna Marella. Tra i suoi grandi successi spiccano inoltre la fondazione nel 2012 della casa di distribuzione cinematografica Good Films e il suo primo lungometraggio come regista, dal titolo Magari, realizzato nel 2019 e per il quale ha ricevuto una candidatura al David di Donatello 2021 come miglior regista esordiente.

In un’intervista a Verissimo nel marzo 2021, Ginevra Elkann aveva così parlato di Magari, un film dai risvolti a tratti autobiografici: “Ho creato una situazione immaginaria attorno ai miei genitori, che si sono separati, e ho provato a capire come sarebbe stata la vita se loro non si fossero mai lasciati”.

