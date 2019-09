Ginevra Francesca Pisani, chi è/ Foto, ex corteggiatrice Uomini e Donne all’Eredità

Occhi puntati su Ginevra Francesca Pisani e il suo nuovo ruolo alla corte di Flavio Insinna a L’eredità. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è già fatta conoscere dal pubblico italiano ai tempi della sua relazione con Claudio D’Angelo, volto storico del programma di Maria De Filippi. La loro storia tuttavia è terminata lo scorso gennaio e non in modo pacifico, a quanto pare. Adesso però la potremo ammirare in una nuova veste, dato che Ginevra è una delle quattro Professoresse de L’Eredità, in onda con la puntata della nuova edizione nel preserale di Rai 1 di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. Nel passato ha lavorato come modella, iniziando questo percorso alla tenera età di 14 anni. Compare fra le pretendenti del trono di D’Angelo nel 2015, quando riesce a conquistare il Principe Azzurro e fa breccia nel suo cuore. Peccato che la loro relazione durerà solo pochi anni. Nel frattempo però la Pisani dimostra di aver acceso già i motori per assicurarsi una carriera in tv. Conosce già anche una delle sue nuove colleghe, visto che come Daisy Mancini, ha fatto una breve apparizione nel film più chiacchierato di Paolo Sorrentino, Loro.

Ginevra Francesca Pisani, L’Eredità: 360mila follower

360 mila follower per Ginevra Pisani, cifre da record se si pensa che potrebbe aumentare ancora di molto il numero di seguaci sui social. La nuova Professoressa de L’Eredità conquista per la sua bellezza, per quel fisico mozzafiato che l’abbiamo spesso vista esibire durante l’estate e non solo. Sorridente e solare, magnetica e amante degli animali: sono fin troppe le qualità di Ginevra, anche se tutte vincenti. Nelle ultime settimane ha deciso di condividere con gli ammiratori un momento importante, legato al compleanno di qualcuno a cui è davvero molto affezionata. Si tratta della sua Coco, la barboncina tutta fulva che ha conquistato il suo cuore e che fa parte della sua vita da ormai nove mesi. “Da quando ci sei tu nella famiglia Pisani, tutti hanno un motivo in più per sorridere, per tornare a casa”, scrive in un lungo post su Instagram. A quanto pare Coco ha persino un carattere molto simile a quello della Pisani, anche se quest’ultima afferma che fra le due la più egocentrica sia proprio la sua pelosetta. Fedele compagna, la barboncina l’ha sostenuta in silenzio e con tanto amore anche questo inverno, quando Ginevra ha vissuto un periodo più che difficile e ha trovato in lei un esserino che senza giudicare, sa solo ascoltare.

Il piccolo Coco





