“Ginevra Lamborghini al GFVIP? Povera Oriana Marzoli”/ L’attacco Guendalina Tavassi

Grande Fratello vip 2022, Guendalina Tavassi sia apre sul preannunciato triangolo della Casa

Prosegue incontrastato il Grande Fratello vip 2022, con Guendalina Tavassi che rilascia un parere sul preannunciato triangolo formato da Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli. In occasione della nuova puntata del reality, la squalificata Ginevra Lamborghini é stata annunciata come re-entry nella Casa dei vip per un’ospitata speciale, contro ogni critica da parte dei telespettatori, vip e nip, che non vedono di buon occhio la scelta della produzione del gioco. Tra le contestazioni mosse online, c’é chi non approva che a Ginevra venga data una nuova chance di visibilità in TV, nel reality che l’ha squalificata, come una sorta di trattamento speciale riservatole dalla produzione del Grande Fratello vip 2022. Questo, rispetto alla estromissione degli squalificati dalle passate edizioni del reality. Nel frattempo, in un intervento rilasciato al web format parallelo del Grande Fratello vip, il GFvip party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, Guendalina Tavassi non lesina dichiarazioni sulla re-entry nella Casa, menzionando non solo Ginevra Lamborghini, ma anche Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Quest’ultimi di recente sono passati al centro del gossip per un allontanamento di lui dalla modella dopo la passione esplosa nella Casa.

Guendalina Tavassi attacca Patrizia Rossetti: "Strega, falsa con Edoardo"/ "Al GF Vip perché carriera finita"

“Mah Oriana… porella… già si é bruciata una chiappa… si brucerà per davvero- esordisce con il suo inconfondibile sarcasmo di fuoco, Guendalina Tavassi-, poi che altro dire di lui. Lui l’ha richiesta più volte”.

Esplode il poliamore al Grande Fratello vip?

Insomma, per Guendalina Tavassi, ci sarebbe lo zampino di Antonino Spinalbese rispetto alla re-entry nella Casa di Ginevra Lamborghini, dal momento che, nel gioco, l’ex di Belen Rodriguez si é detto in più occasioni legato alla sorella di Elettra Lamborghini, anche dopo la squalifica della gieffina ereditiera.

Guendalina Tavassi: "Se Edoardo vince il GF Vip, sposerò Federico Perna"/ "Le nozze però dovrà pagarle lui!"

Ma con chi dormirà poi, ma soprattutto partirà subito nella direzione che ci aspettiamo? É l’interrogativo formulato dall’ex Grande Fratello vip 6 e ora business woman, Soleil Sorge, la quale é reduce dal successo del primo libro Il Manuale della stronza. “Secondo me sarebbe troppo scontato”, aggiunge Guendalina. Insomma, Ginevra potrebbe non provarci subito, ad attuare tentativi per sedurre Antonino Spinalbese e/o attivare il triangolo amoroso con Oriana Marzoli, nella Casa. Poi, ha voce in capitolo anche Pierpaolo Pretelli: “Sappiamo anche che la capienza dei letti sia grande..”. Non é escluso, quindi, neanche l’inizio di un nuovo poliamore nella Casa più spiata d’Italia, dove soggiorna tra gli altri vipponi Giaele De Donà, la quale in più occasioni é apparsa molto vicina ad Antonino, ma anche alle donne, e non solo nel reality: si ricordi la lovestory della gieffina sposata con Taylor Mega.

Guendalina Tavassi asfalta Oriana e Antonella Fiordelisi/ "Prego che Donnamaria..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA