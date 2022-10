Ginevra Lamborghini, amaro sfogo dopo il GF Vip/ “Stavo andando verso il baratro…”

Lo sfogo di Ginevra Lamborghini

Dopo giorni di silenzio in seguito alla squalifica ricevuta dal Grande Fratello Vip 2022 che ha messo fine alla sua avventura nella casa più spiata d’Italia, è tornata proprio sul luogo del delitto. Dopo aver raccontato, in studio, di aver ricevuto una marea di commenti negativi, Ginevra è tornata in casa per rivedere Antonino Spinalbese, ma anche tutti gli altri concorrenti. E’ stata un’emozione forte quella provata da Ginevra che, al termine della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2022, si è lasciata andare ad un lunghissimo sfogo sui social.

“Non vi nascondo che vengo da 4 giorni di puro inferno, 4 giorni dove mi sono sentita cadere il mondo addosso. L’odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore: ho voluto leggere ogni commento, per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora con fatica sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato il più grande antagonista della mia vita”, le parole di Ginevra.

Ginevra Lamborghini ringrazia i suoi compagni del Grande Fratello vip 2022

Nel lungo sfogo affidato a Instagram, Ginevra Lamborghini non nasconde di aver attraversato momenti difficili dopo il ritorno traumatico alla realtà. “Oggi più che mai mi sento di aver compreso a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro. Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine, ho però trovato il vostro amore, la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà e infine, anche se non di tutti, il vostro perdono e di questo ve ne sono infinitamente grata. Siete stati e continuate ad essere la mia luce in fondo al tunnel“, ha aggiunto.

Infine ha ringraziato nuovamente Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Nikita e Luca Salatino, le persone che sentiva più vicine e con cui stava instaurando un legame speciale.













