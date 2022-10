Ginevra Lamborghini “Antonino è manipolato da Sofia e Antonella”/ La verità choc…

Ginevra Lamborghini smentisce un interesse per Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini aveva un interesse nei confronti di Antonino Spinalbese? Questa è la domanda che si sono posti molti fan del Grande Fratello Vip. Tra i due l’intesa appariva evidente anche se in un’intervista a Casa Chi, Ginevra Lamborghini ha allontanato la possibilità che con Spinalbese sarebbe ptuto nascere qualcosa in più dell’amicizia: “Antonino è stata la prima persona con la quale ho instaurato un rapporto di empatia. Pensavo fosse il classico belloccio che se la crede, in realtà ho un sacco di cose in comune con lui. Dinamiche familiari, tanti modi di vivere la famiglia, i valori. Ci siamo trovati bene da subito, si è instaurata quella che è un’amicizia che metto tra virgolette perché è anche una parola grande. Ma con questa persona ho tante cose da dire e da condividere, lo considero il compagno di giochi. Condividere il gioco senza malizia, anche se tutti cercano di vederci la malizia. Ma io penso che Antonino sia molto di più del belloccio che se la crede, mi sono affezionata a lui”.

Ginevra Lamborghini sarebbe in crisi con il fidanzato ma assicura che non è stata la conoscenza con Antonino ad incidere sul suo rapporto: “Antonino non c’entra niente con la crisi. Io ho incontrato questa persona prima di entrare nella casa. E’ stata una scommessa perché vengo da una relazione lunga. La cosa che è successa è che ci siamo vissuti poco prima e dopo la casa sono emerse problematiche perché ci siamo vissuti dopo”.

Nella casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese è molto apprezzato dalle concorrenti. Ginevra Lamborghini commenta l’interesse che Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà avrebbero manifestato nei suoi confronti: “Secondo me Antonino piace sia ad Antonella che a Giaele. E’ desiderato più che voluto. Lo stanno un po’ manipolando. Vedo tante dinamiche che non sono sue, lo portano a depistare la sua volontà di uscire da quel personaggio che sembra essere. In realtà lui non è così e Giaele lo ha puntato per un triangolo non so cosa voglia. Penso invece che Antonella lo stia utilizzando per degli atteggiamenti infantili che riguardano Edoardo Donnamaria e che io avrei abbandonato intorno ai 14 anni. Questo modo di utilizzare le persone non lo approvo. Ci vedo troppe dinamiche sporche”.

Ginevra Lamborghini è stata espulsa dal Grande Fratello Vip in seguito agli atti di bullismo avuti nei confronti di Marco Bellavia. Ginevra ha ammesso di averlo contattato per chiedergli scusa: “Gli voglio dire che se posso essergli d’aiuto ci son. Gli ripeterei quello che gli ho scritto”.











