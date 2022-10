Ginevra Lamborghini asfalta Antonino: “Mi hai fatto sentire sporca”/ “Io gatta morta?”

Ginevra Lamborghini: “Antonino mi ha fatto passare come una gatta morta”

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini dallo studio ha preso parola e avuto un duro confronto con Antonino Spinalbese, già reduce dalla discussione con Edoardo. L’ex concorrente, a quello che nella Casa era diventato suo amico, ha detto: “Devo dire una cosa. Se penso di avere un legame di amicizia con una persona, le cose le dico. Tolto il fatto che mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto, ma questa è una cosa che ti è stata già detta. Te lo dico da amica. Mi collego al discorso fatto da Edoardo sull’essere poco aderente su quello che è un atteggiamento da uomo”.

Sonia Bruganelli accusa Antonino Spinalbese al GF Vip: "È impazzito!"/ "Si sente un figo, anche meno!"

Andando più nel dettaglio, Ginevra ha spiegato: “Sono rimasta colpita qualche settimana fa che io ho avuto nei tuoi confronti un atteggiamento che non hai affatto apprezzato. Ossia il fatto che io mi sono avvicinata a te e tu non hai apprezzato perché sono fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura, semplice, limpida. Mi hai fatto sentire sporca, come se io avessi fatto nei tuoi confronti qualcosa, come se avessi fatto la gatta morta. Se l’atteggiamento che ho avuto io con te”.

Giaele De Donà innamorata di Antonino Spinalbese?/ Coccole e sguardi sospetti

Antonino Spinalbese attaccato da Ginevra Lamborghini: lui si difende così

Antonino Spinalbese si è difeso dalle accuse di Ginevra Lamborghini, spiegando di non aver mai avuto intenzione di farla passare per una gatta morta. “Io avevo detto che avevo cercato di capire in base alle tue azioni nei miei confronti fino a che punto ti saresti esposta”, ha affermato. Ginevra non le ha mandate a dire: “Tu e Antonella fate dei giochini da ragazzina. Spero che Edoardo scappi!”. La sua ‘accusa’ ha tirato di mezzo anche Antonella, che ha risposto: “Ma se quando stavi dentro eri una gatta morta!”

EDOARDO DONNAMARIA HA AGGREDITO ANTONINO SPINALBESE?/ "Qualcuno si sarebbe accorto…"

L’ex di Belen ha poi cercato di spiegarsi ancora meglio: “Ho visto le sue azioni sapendo che eri fidanzata e ne avrei tenuto conto. Ma non l’ho insultata o altro per il fatto che fosse fidanzata e si sia avvicinata a me. Non ci siamo mai sfiorati”. Ginevra, dal suo punto di vista, ha spiegato di credere nell’amicizia tra uomo e donna ma solamente se sincera. Alfonso Signorini, invece, ha spiegato che nel caso in cui l’ex concorrente voglia, potrà chiarirsi faccia a faccia con Antonino nella casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA