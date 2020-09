Ginevra Lamborghini assente al matrimonio della sorella Elettra/ Sposa: “Solo rumore”

Non è la prima volta che si parla di Ginevra Lamborghini e della sua assenza annunciata al matrimonio della sorella Elettra che si terrà proprio oggi ma questa volta è la sposa che sembra rivolgersi a lei direttamente sfogandosi un po’ in una storia su Instagram e lasciando intendere che non ha intenzione di farsi rovinare la giornata dal “rumore” che sente intorno. Alla vigilia della festa, infatti, Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra, ha risposto alla domanda di un fan su Instagram che le ha chiesto “Andrai al matrimonio di Elettra?” con un secco ‘No’ che ha fatto subito il giro del mondo. Proprio in queste ore la bella Ginevra ha festeggiato il suo compleanno e, a quanto pare, non sembra triste per la sua assenza di oggi, ma cosa è successo tra le due sorelle?

ELETTRA LAMBORGHINI RISPONDE ALLE POLEMICHE SULLA SORELLA GINEVRA

In molti avevano già capito che Ginevra Lamborghini non ci sarebbe stata perché Elettra ha scelto come sue damigelle proprio le altre due sorelle, Flaminia e Lucrezia, lasciando fuori proprio la sua “collega” (anche lei fa la cantante). Nessuna delle due però ha voluto spiegare il perché di questa assenza e nemmeno se è stata scelta di Ginevra non esserci o di Elettra non invitarla. Rimane il fatto che Elettra, proprio qualche ora fa, ha precisato che oggi al suo matrimonio ci saranno “persone che lei vede nel suo futuro..persone che mi vogliono bene… tutto il rumore intorno è solo rumore.. a me piace la musica e il resto scompare”. Il suo messaggio è rivolto proprio alla sorella Ginevra?



© RIPRODUZIONE RISERVATA