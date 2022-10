Ginevra Lamborghini attacca Antonella Fiordelisi “è attratta da Antonino Spinalbese”/ “Ha provato da subito…”

Antonella Fiordelisi attratta da Antonino Spinalbese? Il commento al veleno Ginevra Lamborghini

Antonella Fiordelisi è attratta da Antonino Spinalbese? Ne è convinta Ginevra Lamborghini che ieri sera ha tenuto una diretta su Instagram con Cristina Quaranta. In realtà Antonella non ha mai negato di provare un’attrazione fisica per Antonino Spinalbese anche se poi si è avvicinata a Edoardo Donnamaria con cui sembra esserci una bella intesa. Ginevra Lamborghini pensa però che Antonella stia usando Edoardo e che non sia affatto interessata a lui: “A me dispiace solo che Edoardo si prenderà una bella tranvata. Lo vedo preso ma secondo me lei gioca, poi mi auguro di no. Sarebbe davvero bello vedere questa coppia”. Cristina Quaranta ha poi riportato alcune confidenze fatte da Antonella Fiordelisi nella casa. Antonella avrebbe confidato a Cristina di provare un’attrazione mentale nei confronti di Edoardo: “Lei mi ha sempre detto che fisicamente non è il suo tipo ma che invece a lei caratterialmente piace molto”.

Ginevra però non è convinta perché è dell’idea che essere attratti da una persona vuol dire essere presi in toto, fisicamente e mentalmente. Ginevra non crede ad Antonella e arriva alla conclusione che a lei sia sempre piaciuto Antonino: “L’interesse iniziale di Antonella è sempre stato Antonino. Io penso che sin da subito Antonella abbia provato a lanciare l’amo ad Antonino, lui non l’ha preso, è stata alla finestra a vedere cosa succedeva. Con Edoardo c’è una simpatia di mente e lei forse è stata abituata così nella sua vita, a quando c’è una simpatia di mente approccia fisicamente”. Ginevra poi aggiunge: “Lei vuole Antonino perché a lei piacciono i bei ragazzi, le piacciono quelli preincartati e magari non gliene frega niente di innamorarsi”.

Edoardo Donnamaria è bisessuale? I dubbi di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha delle perplessità sull’orientamento sessuale di Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore la concorrente del Grande Fratello Vip si è confidata con Elenoire Ferruzzi che le ha detto: “Sai che dolore ha Alberto? Lui ha un dolore immenso adesso, un dolore lancinante. Io lo capisco e lo sento. Lui sta peggio di me credimi. Albe ti vuole molto bene e non ti dice nulla, ma credimi che ogni volta che vi vede insieme è veramente lancinante. […] E per Edo, lui non dirà mai se è bisessuale. Anche se stesse andando con un uomo non lo direbbe mai. Non lo direbbe mai, ricorda che un uomo non te lo direbbe. Una donna te lo dice, un uomo zero, nulla, mai”.

Le parole di Elenoire hanno colpito Antonella Fiordelisi che però ha ammesso di non avere alcun problema nel caso in cui Edoardo le rivelasse di amare gli uomini: “Alberto prova qualcosa per Edo e me l’ha detto. Edoardo ha sbagliato all’inizio. Perché con una persona appena entri non è che puoi fare i massaggini e cose e toccarlo. Perché poi un ragazzo può pensare che ci sia interesse. Uno può scambiare per altro e ci sta. Io a Edo ho proprio chiesto ‘ma sei bisessuale tu? Dimmi la verità, puoi dirmelo senza problemi tranquillo’. Perché per me non c’è niente di male o strano, anzi me lo dici e capisco. Perché lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, non solo con le donne. Quindi magari può sembrare anche che sia bisessuale. E magari ti dico la verità, può essere che lo sia davvero. Non lo direbbe mai? Manco sotto tortura. Ok che non lo dice, però a vederlo così com’è entrato e come fa con gli uomini uno lo può pensare”.











