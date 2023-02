Ginevra Lamborghini attacca Giaele al GF Vip: “Non è affetto sincero per Antonino”/ “Lo manipola!”

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, confronto in diretta al GF Vip dopo la lite

Arriva in diretta al Grande Fratello Vip 7 il confronto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà dopo gli scontri che si sono susseguiti tra loro in settimana. Signorini li mette faccia a faccia nella mistery e ad esordire, ammettendo i suoi dubbi su Giaele, è Antonino.

“Io non ho mai messo in dubbio nessuno, il discorso è che a volte sembra quasi come se convenisse rompermi le scatole. – esordisce Spinalbese, continuando – Con Giaele ho sempre cercato di levarle le lacrime perché non l’ha mai capita nessuno ma io l’ho capita. Mi dispiace perciò sentirla dire che secondo lei sono un calcolatore.” E continua: “Io ce l’ho con Giaele, questa è la verità.”

È poi Giaele a dire la sua: “Io con lui ho questo rapporto da cane-gatto, però anche lui si fa scappare dei commenti spiacevoli. Dopo tutto quello che ho fatto per te mi fa stare male sentirti dire questo da lui perché io ci tengo davvero.”

Dallo studio è però Ginevra Lamborghini a chiedere la parola per lanciare una stoccata alla De Donà: “Io non credo a Giaele, non credo ad una parola di quello che dice. Non mi fido, ci vedo una persona che ha un attaccamento, non un affetto, la vedo una manipolazione affettiva, non un affetto sincero e disinteressato.”

