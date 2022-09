Ginevra Lamborghini attacca Marco Bellavia “falso nei confronti di Pamela”/ “Fa la parte dell’innamorato”

Ginevra Lamborghini insinua il dubbio sui sentimenti di Marco Bellavia per Pamela Prati

Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del Grande Fratello facendo subito conoscere la sua personalità giocosa e la sua voglia di divertirsi. La situazione difficile con sua sorella Elettra, certo, ha mostrato anche il suo lato tenero e non sono mancate le lacrime, ma il suo sorriso è sempre prevalente. Quest’oggi durante una conversazione con Edoardo e Daniele si è sfogata sull’atteggiamento di Marco. Un uomo che ha già sollevato alcune polemiche all’interno della casa per essere troppo pressante e vantarsi di fare il mental coach.

Ginevra, assieme a Edoardo e Daniele che la assecondavano dandole ragione ha criticato il suo modo di comportarsi e ha detto anche che sarebbe falso il suo interesse per Pamela Prati. Infatti, sia dalla puntata di ieri, lunedì’ 26 settembre, sia dalle dirette dei giorni scorsi è emerso che Marco e Pamela siano molto vicini l’un l’altro. Fra i due potrebbe scoccare la scintilla dell’amore. Ma non secondo Ginevra.

Ginevra Lamborghini confabula con Edoardo e Daniele contro Marco Bellavia

Secondo Ginevra Lamborghini, che domenica scorsa ha compiuto 30 anni, l’interesse di Marco nei confronti di Pamela sarebbe solo al fine di avere un ritorno d’immagine e non sarebbe un vero sentimento. Sul divano della camera, Daniele e Edoardo stavano ascoltando. Entrambi sono apparsi d’accordo con le parole della ragazza. “Sta facendo la parte dell’innamorato” ha detto Ginevra e Edoardo ha ribadito subito: “Spero non basti per tenerlo dentro perché davvero sarebbe una follia”. Parole che non sembrano lasciare spazio a dubbi. A Ginevra non piace affatto il comportamento di Marco e ha trovato concordi anche altri due inquilini della casa.

“Spero che Pamela non inizi a provare dei sentimenti nei confronti di questo tappone” ha detto sempre Ginevra. Anche ieri sera si è parlato molto dell’avvicinamento tra Pamela e Marco con numerose clip che ritraevano i due sempre più complici. Ma, come si può vedere, non tutti all’interno della casa sono convinti della genuinità di questo rapporto.











