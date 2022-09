Ginevra Lamborghini chi è ? Grande Fratello VIP 2022/ Scontro con Signorini e la rottura con sorella Elettra

Chi è Ginevra Lamborghini nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini sarà tra i concorrenti del Grande Fratello VIP che sta per cominciare. La sorella della più famosa Elettra è allo stesso modo molto conosciuta sui social, dove conta 66 mila followers. Non solo il mondo di Instagram, però, nella sua vita. Ginevra lavora anche per l’azienda di famiglia, dove cura la parte relativa alla comunicazione, e si dedica quando possibile alla musica, sua grande passione. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo Spotify dal titolo “Scorzese” e mostra spesso le sue cover di successo anche su altre piattaforme social.

Tra le due sorelle non scorrerebbe affatto buon sangue. Sembra infatti che Ginevra ed Elettra abbiano litigato ormai da tempo, tanto che la nuova concorrente del GF VIP non avrebbe neppure preso parte al matrimonio con Afrojack. Nata nel 1992, è sorella non solo di Elettra, nata dopo due anni, ma anche di Ferruccio Jr Lamborghini, il primogenito di Tonino e delle due sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia, nate nel 1999. Cresciuta a Bologna con papà Tonino e mamma Luisa Peterlonghi, si è laureata in Marketing della moda proprio nella città emiliana dopo una breve parentesi a Milano nella quale ha studiato scienze politiche.

Ginevra Lamborghini in passato al Grande Fratello VIP: cos’è successo due anni fa?

Già in passato, Ginevra Lamborghini avrebbe dovuto prendere parte al programma GF VIP, ma per presunte pretese nei confronti della redazione, la sua partecipazione sarebbe saltata. Come aveva spiegato lo stesso Signorini, “Pretendeva a livello contrattuale che, una volta entrata nella casa, non si parlasse né della sorella Elettra con cui non va assolutamente d’accordo né della sua famiglia. Ma allora scusa di che parliamo?”.

Eppure lei stessa, su Instagram, si era difesa scrivendo: “Mi stupisce sentir parlare di mie presunte pretese, ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché mi è stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno col consenso da ambo le parti”. Tutto è bene quel che finisce bene, però. A distanza di due anni, pare che il conduttore e la concorrente abbiano superato i loro dissidi e trovato un punto di incontro: adesso, infatti, Ginevra è pronta a partecipare al programma.

