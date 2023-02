Ginevra Lamborghini choc/ “Ho ricevuto minacce di morte alla Fashion Week”

Ginevra Lamborghini riceve minacce di morte sui social: cosa è successo

Ginevra Lamborghini ha dovuto interrompere la Fashion Week, a causa di alcune minacce perpetrate da utenti sui social. L’ex gieffina a Casa Chi ha espresso alcune opinioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 e questo ha generato un’ondata di odio sul web.

In una storia su Instagram, la cantante si è sfogata spiegando lo spiacevole episodio: “Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa molto importante. A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d’accordo e non d’accordo e potrete argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una. Questa è una delle tante purtroppo, ma una direi che è abbastanza per rendere l’idea. Io ho espresso un’opinione sul giocatore, non ho offeso personalmente, cerchiamo di rientrare nei ranghi“. La frase a cui fa riferimento l’ex gieffina è la seguente: “Spero che tu Ginevra muoia alla Fashion Week perché sei ridicola”. Un attacco davvero molto pesante che ha costretto Ginevra Lamborghini a sospendere la settimana della moda.

Ginevra Lamborghini contro Tavassi e Onestini: le sue parole

Le minacce e le offese contro Ginevra Lamborghini, sono iniziate in seguito ad alcune dichiarazioni che l’ex gieffina ha rilasciato a Casa Chi. La cantante si è schierata dalla parte dei “Persiani”, uno degli schieramenti creatosi nella casa del Grande Fratello Vip 2022, e ha attaccato due membri degli “Spartani”: Tavassi e Onestini.

“Onestini non mi piace – esordisce Ginevra Lamborghini – È l’alter ego di Oriana e lo trovo aggressivo, spocchioso. Mi ha accolto chiedendomi :”Chi ti sei fatta di Bologna?” elencando i suoi amici: “Ah ma ti sei fatta lui”; ha citato anche il mio vicino di casa. Tavassi è un boss e un grande leader, simpatico. Ma in realtà è un grande stratega che, la prima cosa che mi ha chiesto quando sono entrata nella casa è se funzionasse la coppia tra lui e Micol. Me lo ha chiesto nella zona trucco, quando lo stavo truccando alle occhiaie. Secondo me è molto furbo e quando vuole essere cattivo lo è anche troppo. Per tutto il gruppo di Sparta non ho parole per la cattiveria e il livello basso che stanno toccando” conclude la sorella di Elettra.

