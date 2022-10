Ginevra Lamborghini, confronto e scuse a Bellavia al GF Vip/ Lui: “Ti perdono ma scusati anche col pubblico”

Ginevra Lamborghini chiede scusa in diretta a Marco Bellavia: confronto al Grande Fratello Vip

Marco Bellavia torna nello studio del Grande Fratello Vip 2022 per la prima volta dopo il suo ritiro. L’ex gieffino rivede le immagini della sua sofferenza nella Casa e di chi ha infierito, senza comprendere il suo malessere. Una di queste persone è Ginevra Lamborghini che ha chiesto a Signorini di poter avere un confronto con Marco.

Faccia a faccia con Bellavia, la Lamborghini dichiara: “Ci tenevo tanto a vederti. Sei stato il mio pensiero costante in questi giorni perché mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stato mia intenzione. Ho rivisto quelle immagini, ripensato al giorno in cui è arrivata la comunicazione, a cosa ho detto di te, ho guardato anche il comportamento degli altro e ho visto una dinamica di branco. Mi sono sentita subito in colpa, mi hanno mangiato dentro perché non meritavi quel trattamento”.

Marco Bellavia a Ginevra Lamborghini: “Accetto le scusa ma devi farle anche al pubblico”

Marco Bellavia accetta le scuse ma chiede a Ginevra di scusarsi anche con tutto quel pubblico che si è sentito ferito dalle sue parole: “Questo è palese, il problema è che le persone che hanno guardato da casa si sono sentite coinvolte da questo dolore e si sono sentite colpite anche loro che provano le stesse cose.” Così continua: “Purtroppo poi dopo le reazioni esterne sono state un po’ dure nei tuoi confronti; ti chiedo: tu mi stai chiedendo scusa, però tu dovresti chiedere perdono in tutto il pubblico che si è immedesimato in quello che hai detto.” Lei concorda: “Lo meritano tutte le persone che hanno sentito quelle parole, è giusto.” Un abbraccio dunque sugella la pace.

