Ginevra Lamborghini, crisi di pianto in studio al GF Vip/ “Sto male, mi vergogno” ma il web non perdona

Ginevra Lamborghini, crisi di pianto in studio al Grande Fratello Vip dopo la squalifica

Non è stata una serata facile per Ginevra Lamborghini che ha pagato la sua orribile frase su Marco Bellavia con la squalifica dal Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini l’ha invitata ad andare in studio dove Ginevra ha fatto il suo ingresso in uno stato molto forte. Scossa, in preda ad una crisi di pianto, la Lamborghini è rimasta immobile all’ingresso dello studio ed è stato Signorini a doverla raggiungere e accompagnarla alla sedia.

Antonino Spinalbese: "Ginevra? Tra noi una bella emozione"/ "Spero di viverla anche fuori dal GF Vip"

Ginevra Lamborghini ha continuato a dire di essere dispiaciuta e di sentirsi male per l’accaduto e per quanto detto su Marco Bellavia, dicendosi schifata dalle sue parole. Signorini ha cercato di tranquillizzarla ma, al contempo, ha ribadito le motivazioni che hanno portato alla sua squalifica.

Ginevra Lamborghini si scusa ma il web non perdona

“Il bullismo è una piaga sociale che è troppo viva… – ha sottolineato il conduttore in diretta su Canale 5 – Non scherziamo adesso… C’è gente che purtroppo si è tolta la vita! C’è stata gente che si è suicidata!” ha fatto ancora notare. E ancora: “Gente che ha perso la ragione, gente che è perseguitata…Gente che pensa di essere carnefice quando è vittima”. “Io faccio un mea culpa per avergli dato del c*glione e del babbo – ha spiegato la Lamborghini – perché non mi sono accorta che avesse dei problemi. Credevo fosse semplicemente un c*glione. Se avessi davanti a me Marco gli chiederei scusa perché l’ho pregiudicato”. Le sue scuse non hanno però fermato le critiche del web, molti infatti temono che le sue lacrime siano per la squalifica e non per Marco.

Ginevra Lamborghini choc: "Marco Bellavia mi ha toccata senza consenso, è andato oltre"/ "Mi ha turbata"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Bullismo: Ginevra Lamborghini squalificata dal Grande Fratello Vip/ "Mi vergogno, frase orrenda a Marco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA