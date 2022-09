Ginevra Lamborghini: crollo e lacrime nella notte/ Abbandona il GF Vip 7?

Ginevra Lamborghini piange al Grande Fratello Vip 7

Ginevra Lamborghini è stata colpita da un vero e proprio crollo. Tutto è accaduto dopo la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022 durante la quale la sorella di Elettra è stata al centro di uno scontro infuocato con Giaele De Donà. La reazione della Lamborghini che si è scagliata contro Giaele, rea di ostentare la sua ricchezza, ha scatenato l’intervento di Sonia Bruganelli che ha difeso la De Donà non condividendo i giudizi di Ginevra. Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, pur comprendendo le ragioni della Lamborghini, hanno giudicato eccessivi i suoi toni.

Conclusa la puntata con Alfonso Signorini, Ginevra è crollata lasciandosi andare ad un pianto disperato dopo essersi sfogata sulla propria vita svelando lo stipendio che, ogni mese, percepisce per il lavoro nell’azienda di famiglia.

Ginevra Lamborghini lascia il Grande Fratello Vip 2022?

Non è un momento sereno per Ginevra Lamborghini che, dopo aver attraversato un momento complicato per le dichiarazioni fatte sul rapporto con la sorella Elettra, si è sentita attaccata durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022. Dopo lo sfogo in lacrime, Ginevra si è rifugiata in camera da letto e, questa mattina, mentre la casa si è rianimata con le prime discussioni sulla spesa, lei non ha dato traccia di sè.

Sul web, diversi utenti rumoreggiano e pensano che, a causa della situazione, Ginevra potrebbe anche decidere di abbandonare. Il web, nel frattempo, comincia a prendere posizione e sono tanti coloro che invitano la Lamborghini a correggere il proprio atteggiamento nei confronti degli altri concorrenti.

