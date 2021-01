Ginevra Lamborghini/ Dice no al matrimonio di Elettra e al GF Vip oppure…

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, il suo destino è in tv?

Ginevra Lamborghini chi è? E’ la sorella della più famosa Elettra. Si è parlato molto spesso di lei in questi mesi per due motivi ben diversi ma entrambi un po’ sconvolgenti, almeno agli occhi degli amanti del gossip. La bella biondina è stata al centro delle polemiche e nell’occhio del ciclone per via dell’assenza al matrimonio della sorella Elettra Lamborghini. La bella ereditiera ha sposato Afrojack alla presenza di familiari e amici ma, a quanto pare, la sorella non si è unita alla festa ma ancora non ne conosciamo i motivi veri e propri.

L’unica cosa certa è che la bella Elettra ha sottolineato il fatto che al suo matrimonio c’erano tutti quelli che voleva al suo fianco e che le persone che ama non sono mancate. Dall’altro lato, invece, Ginevra si è detta un po’ delusa di non essere stata invitata ma nessuna delle due ha svelato i siparietti che si nascondono nella famiglia Lamborghini. Dall’altro lato c’è la questione Grande Fratello Vip 2020.

Ginevra Lamborghini fuori dal matrimonio con la sorella e dal Grande Fratello Vip 2020 per…

Per settimane Alfonso Signorini ha parlato di lei come di una sicura concorrente del programma fino a che, proprio mentre si annunciava il suo ingresso, lei appariva in vacanza sulle Dolomiti e non certo in quarantena come spetta a tutti i concorrenti che vogliono entrare nella casa. E’ stato in quel momento che la bella ereditiera ha annunciato di non essere una concorrente della nuova edizione del programma ma il mistero è comunque rimasto, anche in questo caso. Qualcuno ha parlato delle sue richieste troppo elevate per prendervi parte. Secondo quanto ha spiegato lo stesso conduttore sembra proprio che Ginevra Lamborghini non ha avanzato richieste in termini monetari bensì di argomenti mettendo dei paletti su quello che riguarda la sorella e la sua famiglia.

Il conduttore a quel punto ha obiettato: se non possiamo parlare di questo di cosa avremmo potuto parlare? Sembra proprio che sia questo il motivo per il quale l’accordo è poi saltato dopo un ottimo provino. La rivedremo adesso in un altro reality? Al momento sembra di no perché le condizioni non sono cambiate. Ma chi è Ginevra Lamborghini? Classe 1992, la giovane sorella di Elettra si è spesso dedicata alla musica e non solo. L’ereditiera ha studiato Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica e poi anche Cultura e Tecnica del Fashion a Bologna. Ha lavorato come direttrice creativa delle collezioni donna per l’azienda di famiglia e lo scorso anno ha lanciato il brand di una borsa disegnata da lei. Quale sarà il suo prossimo obiettivo?



