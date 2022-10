Ginevra Lamborghini dopo la squalifica dal GF Vip: “Ho paura”/ “Mi aspetta una gogna, riceverò schifo”

Ginevra Lamborghini, lo sfogo dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2022: “Ho paura”

La permanenza di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è durata molto poco. Ieri la sorella di Elettra Lamborghini è stata squalificata per la frase orribile detta su Marco Bellavia e il daytime del GF Vip di oggi racconta qualche retroscena in più di quei momenti. Dopo aver saputo della squalifica, Ginevra si è lasciata andare ad un pianto disperato ed è tornata in camera sua per indossare delle scarpe più comode per poi lasciare la Casa e raggiungere lo studio.

Raffaello Tonon contro Ginevra Lamborghini/ "Ha solo paura del giudizio esterno"

In camera è stata però raggiunta da alcuni vipponi, Antonino Spinalbese in primis, ed è qui che Ginevra si è lasciata andare ad una confessione. La ragazza ha rivelato di essere terrorizzata da ciò che la attende fuori dalla Casa dopo le brutte parole dette su Marco Bellavia.

Ginevra Lamborghini lascia la Casa: le parole di Antonino, Sara e Luca

“Ho paura di tutto lo schifo che potrò ricevere, mi aspetta una gogna”, ha dichiarato in mezzo ad una crisi di pianto Ginevra Lamborghini, che ha poi trovato il confronto di Antonino. In confessionale Spinalbese ha preso le sue parti, pur non giustificando la brutta frase contro Bellavia: “Ginevra mi mancherà, spero che in questo caso la gente riuscirà ad avere tatto, quel tatto che lei in quella frase magari non è riuscita ad avere”.

Antonino Spinalbese/ "Squalifica di Ginevra al GF Vip? È tutta colpa mia"

Anche Sara Manfuso ha definito quella di Ginevra “una squalifica giusta, lei non l’ha detto in cattiva fede ma l’ha detto”. Luca Salatino ha però tenuto a ribadire che lei non è stata l’unica ad aver sbagliato nei confronti di Marco: “Siamo tutti colpevoli, è una sconfitta generale, non ci sono vincitori!” ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese: "Ginevra? Tra noi una bella emozione"/ "Spero di viverla anche fuori dal GF Vip"

© RIPRODUZIONE RISERVATA