Ginevra Lamborghini hot su Antonino Spinalbese: “Zucchino d’oro”/ Il GFVIP non ci sta

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini protagonisti di un siparietto hot

Il Grande Fratello vip 7 diventa la Casa dei doppi sensi in un dialogo registrato tra i due gieffini single, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, con tanto di rimprovero della produzione del format Mediaset. Nel dettaglio l’ultimo ex di Belen Rodriguez ha disdegnato le battute osé che gli ha riservato la sexy coinquilina e sorella della twerker Queen Elettra Lamborghini che ha diffidato la gieffina insieme al Grande Fratello vip per aver portato in TV la sua versione dei fatti circa la loro rottura, sia indirettamente parlando a Giovanni Ciacci, intervenuto nel sexy dialogo, che confrontandosi con la provocante coinquilina.

Il momento osé parte con Ginevra Lamborghini che gioca maliziosa con una zucchina, infilandosela tra le gambe, come a volerne fare il simbolo della virilità (che sia il preludio di un coming out?), con Antonino Spinalbese che commenta sarcastico: “Stasera vince lo zucchino d’oro”. “Secondo me lo zucchino d’oro ce l’hai te” , replica quindi Ginevra sibillina ad Antonino. Poi interviene Giovanni Ciacci, parlando all’ex di Belen Rodriguez. “Se una donna ti chiedesse di usare qualcosa su di te?”. La replica di Antonino Spinalbese é stizzita: “Glielo suono in testa, senza offesa”.

Le reazioni al siparietto osè al Grande Fratello vip

Mentre Ginevra giocava con Antonino mostrandogli fieramente le dimensioni della sua “zucchina” , ancor prima che intervenisse Ciacci Antonino ha perso le staffe con la gieffina, con un sonoro “non lo mostrare a me, non sono interessato (riferendosi allo zucchino)… É come se qualcuno mi violentasse”.

Nel frattempo, la produzione del Grande Fratello vip 7 avrebbe a quanto pare bacchettato Ginevra Lamborghini per il siparietto osè, tanto che la gieffina sarebbe stata chiamata al confessionale dagli autori per mettere fine al momento hit. E Giovanni Ciacci avrebbe fatto eco al Grande Fratello vip, rimproverando così Ginevra Lamborghini: “Dai Lamborghini sei proprio un maschio. Sei pudica? Eh, proprio di cognome fai pudica. Qualcuno ha portato la troga nella Casa? Ti sembra un atteggiamento normale? Ma è una ragazza!”.

Immagini che sono diventate molto presto virali in rete e che sono ora oggetto di discussione su TikTok, dove tra i commenti social si legge su Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese: “GF sempre peggio, sempre più in basso”; “secondo me vorrebbe lei imitare sua sorella solo che Elettra è naturale”; “Se voleva conquistare Antonino, con questo comportamento ha perso già in partenza”.













