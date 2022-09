Ginevra Lamborghini, due di picche a Spinalbese: “Fuori ho un fidanzato”/ “Antonino è solo un amico”

Ginevra Lamborghini stronca il flirt con Antonino Spinalbese: “Fuori ho una persona che mi aspetta”

Antonino Spinalbese non nega di avere nei confronti di Ginevra Lamborghini un debole ma di essere frenato dal suo passato. Lo confessa anche nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, spiegando che: “Ho passato un brutto periodo negli anni, cerco di non rifare gli stessi errori. Nulla toglie che Ginevra all’interno di questa Casa, insieme ad altre 3 persone, per me è fondamentale. Ci troviamo molto bene”. Quando però Signorini gli chiede se sia pronto ad innamorarsi, lui risponde: “L’amore è sempre ben accetto da me”.

Se Antonino si dice dunque pronto ad innamorarsi di nuovo, nonostante paure e timori, Ginevra ammette che il suo cuore è già occupato e che per lei Spinalbese è solo un amico: “Antonino è una persona meravigliosa, ci troviamo molto bene insieme, mi fa ridere, ci divertiamo tanto. Sono davvero contenta di averlo incontrata perché ho trovato un amico.” ammette in diretta su Canale 5.

Ginevra Lamborghini ammette: “Antonino per me è solo un amico”

La Lamborghini ammette anzi di avere un fidanzato fuori che la aspetta: “Poco prima di venire qui ho conosciuto una persona fuori e se Antonino sta bussando alla porta, la mia porta è occupata. – dichiara, e conclude – Ho qualcuno a casa che mi guarda e mi manca tanto, l’ho ancora vissuto molto poco. Io Antonino lo voglio vedere fuori perché gli voglio bene.”

