Ginevra Lamborghini, duro sfogo dopo il GF Vip 2022/ “Mia mamma e mia sorella vittime di insulti”

Ginevra Lamborghini contro gli haters “cattiverie e insulti indirizzati alla mia mamma”

Ginevra Lamborghini si scaglia contro gli haters con una serie di storie pubblicate sui social. Dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022, Ginevra continua ad essere una protagonista indiretta del reality per il suo rapporto con Antonino Spinalbese. Nelle scorse ore, tuttavia, la sorella di Elettra è finita nel mirino degli haters insieme alla madre, rea di aver invitato i followers a salvare Pamela Prati. Una richiesta che ha scatenato la dura reazione degli haters che hanno inondato di commenti la madre della Lamborghini costringendo così Ginevra ad intervenire personalmente.

GF Vip, Giaele punge Ginevra "mi prenderò cura del tuo Antonino"/ "È in buone mani…"

“Ragazzi, non posso fare a meno di spendere due parole su quanto accaduto sui social. Mi sono state fatte presenti una serie di cattiverie e insulti indirizzati alla mia mamma, letteralmente attaccata e infamata per aver esposto la sua preferenza su chi salvare al televoto. La mia mamma è una telespettatrice come tanti che si esprime sempre nel rispetto di tutti“, ha sottolineato Ginevra.

GF Vip, Antonino "storia con Ginevra seria"/ Ma in diretta non risponde a Signorini

Ginevra Lamborghini “vostro comportamento è riprovevole”

Ginevra Lamborghini non concede sconti ai leoni da tastiera che continuano ad inondare di messaggi cattivi e offensivi non solo lei, ma anche i componenti della sua famiglia. Un comportamento che, come giustamente sottolinea la stessa Ginevra, non è diverso da quello per cui è stata accusata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 e che le è costato la squalifica. “A chi mi accusa di certe cose, vorrei dire che comportandovi così non siete migliori di me. Il vostro comportamento è riprovevole, e va contro il baluardo di cui voi vi fate paladini della giustizia. Ipocrisia e maleducazione, diffondete solo questo”, ha aggiunto Ginevra.

Antonino Spinalbese, passo indietro su Ginevra: "Mi dimenticherò di lei"/ "Fuori dal GF Vip? Non credo che…"

Infine, la Lamborghini ha fatto sapere che, proprio a causa degli haters, sia la madre che la sorella sono state costrette a cancellare Twitter: “Mia sorella e mia mamma ora sono costrette a cancellare l’app di Twitter per non leggere la miriade di commenti infamanti e minacciosi che ricevono. Tutto questo è inaccettabile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)













© RIPRODUZIONE RISERVATA