Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis nel cast di Beautiful/ Il ruolo dopo il GFvip

Ginevra Lamborghini debutta in TV, come attrice di Beautiful: sul set delle riprese della soap, anche l’altro ex Gfvip, Alberto De Pisis!

Beautiful torna a girarsi in Italia e annovera, nel rinnovato cast dei protagonisti, Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis per un nuovo ruolo, dopo il Gfvip 7. Entrambi concorrenti uscenti dall’ultima edizione del Grande Fratello vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Alberto e Ginevra si consacrano come le special guest d’Italia, nel mezzo del cast dei grandi divi di Beautiful. Gli attori della rinnovata soap made in Usa, in questi giorni di preludio all’estate 2023, registrano a Roma le puntate per la nuova edizione di Beautiful e all’occasione presenziano anche gli ex GFvip 7.

E, incalzati dai quesiti del giornale di cronaca rosa -Chi- Alberto De Pisis e Ginevra Lamborghini raccontano i particolari della loro nuova esperienza targata Beautiful, che li vede protagonisti sul set romano alle nuove riprese della soap d’oltreoceano. “Devo essere sincero -fa sapere l’ex Gfvip 7, Alberto, che si annovera tra le special guest al meeting capitolino made in Italy degli attori di Beautiful -. A casa né io né mio fratello, che è molto maschio alfa, lo seguivamo molto. Però se questo cast si ritrova qui dopo 35 anni per la gioia dei fan italiani, è evidente che siamo di fronte a un fenomeno”. Nel mezzo delle riprese della soap USA, Alberto ha anche occasione di fare la conoscenza del produttore di risonanza international di Beautiful, Bradley Bell. Quest’ultimo, all’ex GFvip 7, spiega che Beautiful sia una soap di successo in oltre 100 paesi del mondo e con più di 35 milioni di spettatori all’attivo.

E ormai consapevole di prendere parte ad un progetto importante, De Pisis fa sapere al giornale del nuovo ruolo di special guest rappresentante del fenomeno TV italiano, Gfvip: “Un record. Quindi sono grato di essere stato invitato qui perché è stata davvero una bellissima occasione che non dimenticherò”.

Diversamente da Alberto De Pisis, Ginevra Lamborghini si dichiara una fan da sempre della soap, che al nuovo sequel la vede protagonista di un ruolo inedito, da lei stessa interpretato come attrice. “Mi avrebbe fatto piacere fare anche solo la comparsa – fa quindi sapere, spoilerandosi come new entry nel cast di Beautiful, alla sua apparizione da special guest alla reunion degli attori della soap in Italia-, ma avere avuto un ruolo persino è bellissimo ed emozionante. È un po’ come il GF Vip, ero sempre abituata a vederlo in tv, ma non pensavo di farne parte”. L’intervento che anticipa il ruolo tv, post-GFVIP, della sorella di Elettra Lamborghini, poi, prosegue ancora con dell’altro curioso spoiler. Quello concernente la messa in onda TV delle attese nuove puntate di Beautiful: “Beautiful lo conosco da quando ero bambina, e mia mamma, 20 anni fa, me lo faceva vedere all’ora di pranzo. Mi sono goduta l’esperienza e sono curiosa di vedere le puntate che andranno in onda tra un anno” “.

