Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano: esce I see you/ La nuova coppia GFVIP

Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano si uniscono eccezionalmente…

Mentre prosegue la corsa verso la finale del Grande Fratello vip 7 in corso, gli ormai ex gieffini Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini si palesano molto complici, in un’unione del tutto inaspettata. Si tratta di un progetto che vede il bel e dannato dj nonché ex Grande Fratello vip 6 unire le forze con la squalificata dal Grande Fratello vip 7 in corso, nel rilascio di un nuovo singolo, dal titolo “I see you”. Il brano , che si candida per il titolo di hit del nuovo anno 2023 alle porte, é ispirato alla storia di un amore puro e sincero, e desta tra le reazioni più disparate del web. Questo, soprattutto dal momento che gli internauti non si sarebbero mai aspettati una collaborazione musicale di Basciano con un’altra protagonista del Grande fratello vip, che non fosse la sua fidanzata e madre della sua primogenita che nascerà a maggio 2023, Sophie Codegoni.

Antonino Spinalbese, isolato al GF Vip/ "Malinconico e triste" senza Ginevra

Il testo di I see you é dai toni romantici: la complicità extra-Grande fratello vip di Ginevra e Alessandro

“I see you by my side”, canta il primo verso nel ritornello il nuovo singolo I see you, realizzato dal duo di protagonisti del Grande Fratello vip. La storia d’amore di cui si rende testimonianza la nuova canzone parla della bellezza della fusione di due personalità al di là delle differenze caratteriali. “Siamo due

pianeti lontani, Giove e Saturno rivali, rimani”, sono solo alcuni dei lyrics più catchy del papabile tormentone del nuovo anno 2023 alle porte.

Antonino Spinalbese, dedica d'amore a Ginevra dopo l'addio al GF/ "Con lei è tutta gioia. Se finisse qui…"

Il nuovo progetto vanta la produzione di

di Alessandro Basciano e Vincent Arena, con le prime firme autoriali di Ginevra Lamborghini e Dalila Bizzini. Il pezzo dal genere elettro-dance, è, Inoltre, distribuito da Orangle Records via Ingrooves / Universal.

Nel frattempo, inoltre, con il preannunciato nuovo singolo, Ginevra Lamborghini infiamma la competizione musicale di cui -dinanzi all’occhio pubblico – sarebbe competitor rivale della sorella ereditiera e twerker Queen, Elettra Lamborghini.













© RIPRODUZIONE RISERVATA