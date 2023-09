GINEVRA LAMBORGHINI È ANGELINA MANGO A TALE E QUALE SHOW 2023/ Panariello: “Rivelazione di quest’anno!”

La seconda puntata di Tale e Quale show 2023 vede il ritorno sul palco su Ginevra Lamborghini, che dopo Annalisa deve interpretare Angelina Mango. Prima di salire sul palco, Ginevra commenta la gaffe di Malgioglio che l’ha scambiata per Elettra: “Non mi ha toccato molto quello che ha detto Malgioglio, anche se si tratta di un tasto dolente”, ha dichiarato.

Ginevra Lamborghini è Annalisa a Tale e Quale Show 2023/ "Spero di conquistare Malgioglio"

È poi il momento dell’esibizione che subito dopo lascia la parola ai giudici. Per Loretta Goggi: “È stata brava perché ha dovuto anche ballare, e poi è una canzone molto difficile”. Per Panariello: “Mi sembra una gran bella rivelazione questa ragazza! Ha dovuto sforzarsi a fare una voce che è lontana dalla sua, è stata brava!”; per Malgioglio invece: “Più che un mango sei stata un’ananas! Non avevi niente della Mango!”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ginevra Lamborghini, la sua hit 'Equatore' raggiunge 800k su Spotify/ "Non posso essere più felice"

Ginevra Lamborghini sarà tale e quale ad Angelina Mango?

Nuova prova da imitatrice per Ginevra Lamborghini nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2023. Ginevra Lamborghini sarà Angelina Mango nel secondo appuntamento del varietà di successo condotto da Carlo Conti su Canale 5. Dopo Annalisa, la sorella di Elettra Lamborghini dovrà calarsi nei panni della giovanissima figlia d’arte che ha scalato le classifiche di vendite con la super hit “Ci pensiamo domani”.

Un brano allegro, frizzante e spensierato che la Lamborghini dovrà proporre al grande pubblico di Rai1 sperando di avvicinarsi il più possibile alla giovanissima interprete. Si preannuncia una prova non facile per la ex concorrente del Grande Fratello Vip. Riuscirà a conquistare la giuria?

Ginevra Lamborghini finisce in ospedale: fan preoccupati/ "Non ce l'ho fatta..."

Ginevra Lamborghini, la sua Annalisa a Tale e Quale Show 2023 non convince Malgioglio

La prima puntata di Tale e Quale Show 2023 ha visto Ginevra Lamborghini calarsi nei panni di Annalisa. Sulle note di “Mon Amour”, la Lamborghini ha portato a casa una esibizione non proprio esaltante con tanto di piccolo incidente di percorso visto che ha dimenticato una parte del testo. Ottima, invece, la somiglianza nel look alla cantante di Amici. La giuria si è divisa: da un lato Loretta Goggi è rimasta stupita dalla performance “brava davvero. Un po’ di incertezza all’inizio, ma sei stata molto intonata e anche l’attitude era giusto. Hai messo la grinta adeguata per un’esibizione come questa”. Anche Giorgio Panariello ha promosso la ragazza: “siamo partiti con il turbo stasera. Davvero bravi tutti. Non sapevo che tu cantassi così. Tu nel senso di lei, non sapevo che cantassi e invece devo dire che sei stata brava”.

Il giudizio top è stato quello di Cristiano Malgioglio che ha scambiato Ginevra per la sorella Elettra Lamborghini. “Più che una Lamborghini mi è sembrata una cinquecento Elettra stasera. Non è Elettra? E chi è? La sorella? Oddio non lo sapevo che avesse una sorella, pensavo che qui ci fosse Elettra” – le parole di Malgioglio che ha poi aggiunto – “comunque brava, anche se Annalisa appoggia di più la voce, questa vocalità meravigliosa e straordinaria che ha. Però sei stata brava devo dire.”.

Ecco il video di Ginevra Lamborghini che imita Annalisa a Tale e Quale Show 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA