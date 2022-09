“Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi sono fidanzate”/ Sbotta Deianira Marzano: “Finte single”

Non solo Nikita Pelizon: secondo l’influencer campana Deianira Marzano anche Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi sarebbero fidanzate e avrebbero mentito in merito al loro status sentimentale al momento dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La scottante e duplice rivelazione è sopraggiunta nel corso della diretta di “Pipol News”, format in onda su Instagram”, che ha ospitato in data odierna – sabato 24 settembre 2022 – proprio Deianira Marzano, la quale ha dato eco mediatica ad alcune indiscrezioni delle quali è venuta in possesso circa la vita sentimentale di alcune gieffine.

Ginevra Lamborghini, sorella della celebre cantante Elettra, “è fidanzata con un ragazzo di Bologna, però per adesso stiamo indagando“, ha spifferato la donna, che si è anche dimostrata contrariata per questa tattica piuttosto diffusa tra le ragazze che intraprendono l’avventura del Grande Fratello Vip 7 di dichiararsi cuori solitari, quando in realtà, a telecamere spente stanno, anzi, starebbero (il condizionale è più che mai d’obbligo, in assenza di conferme) vivendo un periodo felice sotto il profilo sentimentale.

DEIANIRA MARZANO: “ANTONELLA FIORDELISI E GINEVRA LAMBORGHINI ENTRAMBE FIDANZATE”

Sempre nel corso della puntata di oggi di “Pipol News”, Deianira Marzano, oltre che di Ginevra Lamborghini, ha parlato anche della relazione sentimentale di Antonella Fiordelisi: “Per quanto ne so io, è fidanzata con un certo Gianluca Benincasa, tanto che è successa una cosa strana…”.

Che cosa, esattamente? “Io avevo postato una loro foto mentre mangiavano un cornetto in un bar. Lui però, quando l’ha vista, ha iniziato a scrivermi offese… Ma perché, non si poteva dire? Non ho capito! E allora la prossima volta statevene a casa vostra a mangiarvi i cornetti. Comunque lui stamattina ha sbloccato tutte le foto con lei e le ha fatto gli auguri d’ingresso nella Casa”. Sembra che la relazione tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, sulla base di questi indizi, possa essere molto più che probabile.

