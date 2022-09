Ginevra Lamborghini è fidanzata?/ La risposta ai fan e gli ultimi gossip: “Fidanzato? È roba mia!”

Ginevra Lamborghini è fidanzata? Ultimi gossip sulla sorella di Elettra

Ginevra Lamborghini, stando alle ultime indiscrezioni, è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La sorella di Elettra Lamborghini ha deciso di mettersi sotto i riflettori, pronta ad aprirsi anche sulla sua vita privata, aspetto sul quale d’altronde si sa ben poco. Ciò che sappiamo di Ginevra è legato alla sua famiglia e a ciò che lei stessa mostra sui social, ma una domanda rimane al momento senza domanda: è fidanzata?

Molti si chiedono che Ginevra Lamborghini sia fidanzata o abbia comunque una frequentazione. Al momento non è chiaro se la 30enne entrerà nella Casa di Cinecittà da single o da fidanzata ma qualche tempo fa è stato qualche fan a porle questa domanda di fronte alla quale Ginevra ha poi deciso di rispondere, seppur non in modo del tutto chiaro.

Ginevra Lamborghini, chi è il fidanzato? Su Instagram svelò che…

“Perché non fai vedere mai il tuo fidanzato?” è stata la domanda che un follower ha posto a Ginevra Lamborghini quando quest’ultima ha deciso di dare ai fan la possibilità di porle delle domande su Instagram. “Perché è roba mia”, ha risposto lei. Una replica che, come fa notare il sito Yeslife, sembrerebbe far intendere che effettivamente qualcuno c’era nella sua vita amorosa. Utilizziamo però il verbo al tempo passato perché in effetti questa risposta risale a circa un anno fa. Non sappiamo se, ad oggi, Ginevra sia dunque ancora sentimentalmente impegnata o sia invece nuovamente single. Un dettaglio che probabilmente verrà a galla durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

