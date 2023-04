Ginevra Lamborghini e George Ciupilan stanno insieme?/ La reunion è sospetta

Ginevra Lamborghini e George è amore dopo il GF Vip? La reunion dei due ex concorrenti

Ginevra Lamborghini e George Ciupilan si sono riuniti dopo la fine del Grande Fratello Vip 2022. I due ex concorrenti si sono incontrati in occasione della nuova canzone dell’ereditiera e hanno documentato tutto sulle storie Instagram.

George Ciupilan, il sostegno per Nikita: "Brava, resisti"/ Su Tavassi: "Evito di..."

“Ha fatto una canzone davvero carina. L’ho appena ascoltata ed è molto fi*a” esclama George con il sorriso sulle labbra. In un attimo i due hanno cominciato a scherzare e a guardarsi con una complicità che non è passata in osservata ai fan. Che ci sia una relazione o il principio di un flirt in corso? In effetti, il tik toker ai microfoni di Casa Chi ha dichiarato di aver avuto una cotta per Ginevra Lamborghini i primi tempi nella casa. Sicuramente non è un dato da sottovalutare, ma non rimane che aspettare un gesto più concreto da parte di Ciupilan.

GF Vip, George Ciupilan "a Oriana è sempre piaciuto Onestini"/ "L'aveva sempre detto"

Ginevra Lamborghini: “il GF Vip? Non lo rifarei”

Durante le fasi finali del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini ha espresso un parere riguardo al suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Ai microfoni di Casa Chi, l’ereditiera ha dichiarato: “Se rifarei il GF Vip? In sincerità no, per il tipo di Grande Fratello che ho vissuto, diverso da come lo immaginavo a livello di gioco e a volte per pesantezza. Pensavo fosse molto più leggero, quindi direi se dovessi vivere la stessa linea direi no“.

Infine, Ginevra Lamborghini augurava la vittoria alla sua amica speciale: “Chi vince il GF Vip? Spero con tutto il cuore Nikita, ma sta andando al contrario delle mie aspettative quindi non so. Per la finale sono dell’idea che Antonella meritava di essere in finale o quantomeno di arrivare alla fine da sola e non per forza legata ad Edoardo“.

Ginevra Lamborghini: "Rifare il GF Vip? Direi no…"/ "Spero vinca Nikita!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA