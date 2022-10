Ginevra Lamborghini ha lasciato il fidanzato?/ Signorini lancia lo scoop, lei smentisce ma…

Grande Fratello Vip 2022, chi è l’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini

È stata per poco tempo protagonista del Grande Fratello Vip 2022, prima dell’espulsione per il caso Marco Bellavia. Ora Ginevra Lamborghini passa al ruolo di spettatrice delle dinamiche del reality, intervenendo spesso in studio per dire la sua. In questi giorni, in particolare, la sorella di Elettra sta facendo parlare di sé per la sua situazione sentimentale. A Cinecittà ha manifestato una complicità e un’intesa non indifferenti con Antonino Spinalbese, sebbene fuori dalla Casa avesse un fidanzato, che i rumors del gossip hanno identificato in tal Edoardo Casella.

Di lui si conoscono davvero poche informazioni, essendo piuttosto riservato e non appartenente al mondo dello spettacolo. Pochi giorni fa la pagina Instagram The Pipol Gossip aveva scritto: “Si chiama Edoardo Casella. Sui social, la coppia si abbraccia, si tagga, e ha passato l’intera estate insieme. Tra baci e grandi effusioni d’amore“. Sebbene di lui non si abbiano informazioni più precise, Ginevra Lamborghini ha più volte fatto riferimento alla loro storia d’amore, sia dentro sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022. Secondo Alfonso Signorini la storia però sarebbe finita. Nella striscia del daytime che anticipa la nuova diretta, ha dichiarato: “Ginevra pensa che il vero obiettivo di Antonella sia Antonino. C’è chi dice che Ginevra sia gelosa di Antonella. Questo perché potrebbe essere innamorata di Antonino, visto che ha appena lasciato il fidanzato.” Poche ore dopo però è stata la stessa Lamborghini a smentire queste dichiarazioni sui social: cos’è dunque accaduto?

Ginevra Lamborghini, la crisi con il fidanzato dopo il Grande Fratello Vip 2022

C’è di fatto che Ginevra Lamborghini ha rivelato di vivere un momento di crisi con il fidanzato, esploso proprio dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip 2022. Lo aveva raccontato lei stessa in una diretta Instagram con i suoi followers: “C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. […] Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto“.

E, in riferimento alle immagini di lei a casa del fidanzato nonostante la crisi, spiega come la coppia abbia deciso di affrontare questo periodo: “Il fatto che io fossi a casa sua prima della puntata è perché abbiamo un rapporto, abbiamo un modo di gestire la crisi che ci porta comunque ad essere… siamo adulti, non ragazzini. Non sono mai stata una persona che da un momento all’altro chiude tutto. Va gestita con delicatezza e tempo, volevo spiegarmi. Così sta andando, non ci sono segreti, stiamo attraversando un momento di crisi e avete capito cosa intendo“.

