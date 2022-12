“Ginevra Lamborghini fidanzata”/ Deianira Marzano: “Lui convinto a reggerle il gioco”

“Ginevra Lamborghini è fidanzata”, a ribadirlo nelle scorse ore è stata Deianira Marzano, esperta di gossip nota per i suoi attacchi pungenti ai personaggi del mondo dello spettacolo. La web influencer ha risposto ad un messaggio di una sua follower, che le ha fatto notare di come la ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia ammesso di avere trascorso una estate fantastica all’insegna dell’amore che l’ha portata a scrivere il brano “Venere”, pubblicato alcune settimane fa. La canzone parla delle prime fasi dell’innamoramento e delle sensazioni che provano le persone che si sentono amate.

“L’ho scritta la prima settimana di settembre, mi sentivo bellissima e piena di amore. È stata una estate indimenticabile. Le parole di “Venere” mi giravano in testa ormai da giorni, dopo poco tempo è arrivata anche l’idea di come metterla in musica”, ha scritto l’ereditiera nelle sue stories di Instagram rispondendo ad una domanda. Una affermazione che fa pensare che proprio in quel periodo la gieffina aveva un fidanzato.

“Ginevra Lamborghini fidanzata”, la rivelazione di Deianira Marzano

Deianira Marzano fin dall’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip ha sostenuto che la concorrente fosse fidanzata e che il flirt con Antonino Spinalbese fosse una falsa. A seguito di quanto scritto dalla cantante sui social network, è tornata a sostenere la sua tesi. “Riconfermo per l’ennesima volta che Ginevra è fidanzata, tanto che neanche lei ha mai negato di esserlo né detto di essere interessata ad Antonino. Lei al fidanzato ha detto che deve reggere il gioco perché fa parte del suo copione di cui lei ne è attrice. E il poverino se ne prende di tutti i colori dal web”, ha scritto.

La web influencer non ha dubbi dunque sullo stato sentimentale della gieffina, che sarebbe dovuta nelle scorse ore rientrare nella casa più spiata d’Italia ma pare che durante la quarantena sia risultata positiva al Covid-19.











