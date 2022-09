Ginevra Lamborghini fidanzata? “Ho qualcuno che mi aspetta fuori”/ Rivelazione choc al GF VIP

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini: “Ho lanciato dei segnali ad agosto”, è innamorata?

Al Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini rivela di avere una persona che la aspetta fuori. George Ciupilan le infatti chiesto se era fidanzata e la risposta della Lamborghini non si è fatta attendere. Ginevra ha infatti risposto: “Ho qualcuno che mi aspetta fuori. Lo sa anche il mio ex. Ci siamo visti spesso, ma non ci conoscevamo prima. C’è tanta chimica”. Ginevra Lamborghini ha chiuso una storia importante che durava da due anni e che si stava evolvendo in una convivenza. La Lamborghini non aggiunge ulteriori dettagli su questa rottura ma spiega di aver incontrato una persona che le fa battere nuovamente il cuore. Al momento si tratta di una conoscenza ma Ginevra è convinta che questo ragazzo la aspetterà fuori. Ginevra conosce questo ragazzo misterioso da tempo ma tra loro sembra essere scattato qualcosa.

Sulla sua storia passata invece ammette: “Ci conosciamo da quando siamo piccoli ed eravamo praticamente migliori amici. Mi ha visto frequentare altri ragazzi e io il contrario. Non posso fare una storiella con lui anche perché so che lui prova un sentimento profondo nei miei confronti. Poi abbiamo iniziato una convivenza ma non è andata bene”, ha spiegato. Secondo Ginevra Lamborghini il suo ex avrebbe capito che al momento nella sua vita è entrata un’altra persona: “Ho lanciato dei segnali a fine agosto sui social. Ci siamo visti spesso in altre circostanze ma tra noi c’è un bel feeling”.

Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip raccontato di essere in cattivi rapporti con la sorella Elettra. Nella clip di presentazione, Ginevra Lamborghini ha spiegato di non essere stata invitata al suo matrimonio: “Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui”. Non si comprendono al momento i motivi che hanno portato alla rottura nei loro rapporti anche se all’interno della casa, Ginevra ha cominciato a confidarsi con gli altri compagni di avventura.

Ginevra Laborghini sarebbe stata bloccata addirittura sui social dalla sorella senza che ci fosse un valido motivo: “I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è tutti dicono, il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. I miei ci hanno provato, non c’è niente, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi”. Sembra che alla base della tensione ci sia stato un futile litigio: “Il motivo non lo so neanche io credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta”.











