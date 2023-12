Ginevra Lamborghini: fuori il nuovo singolo “Isola Grattacielo”/ Le reazioni

Grande fratello vip, Ginevra Lamborghini torna alla musica: il nuovo debutto

“Isola Grattacielo” é il nuovo singolo della sorella d’arte di Elettra Lamborghini ed ex protagonista al Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini. Il nuovo progetto musicale al rilascio alla mezzanotte del 1° dicembre insieme al nuovo singolo Fila indiana di Angelina Mango, Isola Grattacielo di Ginevra Lamborghini, é una pop middle up tempo intimista, che già segna un tripudio di interazioni di consenso tra gli internauti attivi via social.

Grande fratello, Sonia Bruganelli: "Non so se sia un pesce..."/ La bordata a Cesara Buonamici

In particolare questo é quanto si rileva tra le reaction social a margine del nuovo post condiviso via Instagram dalla stessa neo popstar nascente, Ginevra Lamborghini. Un video-frame in formato reel sul re dei social che fa da assaggio del nuovo videoclip ufficiale del singolo uscito, Isola Grattacielo, in cui l’ex Grande Fratello vip 7 sfoggia le sue iconiche curve giunoniche in succinte e seducenti vesti inedite, come a voler inseguire le orme musicali della sorella d’arte e twerker Queen ereditiera della casa automobilistica familiare e di fama internazionale Lamborghini, Elettra Lamborghini.

Grande fratello 2023, anche una nota cantante tra i nuovi ingressi nella Casa/ Lo spoiler TV bomba!

Web in tilt per il nuovo rilascio

“Dua Lipa, spostati”, si legge tra i commenti social più aggreganti degli internauti nel web, a margine del post della ereditiera Ginevra. Non mancano i commenti critici dei detrattori, che in particolare tacciano Ginevra Lamborghini di rendere il suo corpo un “oggetto del desiderio” alla promozione del singolo, al mero fine di accalappiarsi consensi dell’occhio pubblico, per un tornaconto personale. Per l’ex Grande Fratello vip 7, Isola Grattacielo rappresenta un importante ritorno sulle scene dopo che nella Casa più spiata d’Italia l’ereditiera ha fatto sognare l’occhio pubblico con il rapporto intimo passato alle cronache rosa nel gossip made in Italy come la liaison d’amour mai decollata con l’ex fidanzato storico di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Ma non solo. Il rilascio segue la squalifica che Ginevra Lamborghini ha subito dal gioco del Grande Fratello vip 7, relativamente alle dinamiche nel reality show facciate di bullismo mossa ai danni del vip, Marco Bellavia.

Ciro Petrone, chi vincerà il Grande Fratello 2023?/ L'ex concorrente si sbottona: "Vedrei vincitrice…"

E, intanto, il gioco nella Casa vede Sonia Bruganelli rompere il silenzio sulla “rivale” Cesara Buonamici….











© RIPRODUZIONE RISERVATA