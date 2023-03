Ginevra Lamborghini gaffe social/ “Metto benzina” ma è il distributore sbagliato…

Ginevra Lamborghini e la gaffe con la benzina: ecco cosa è successo

Giorni fa Ginevra Lamborghini era stata vittima di diversi attacchi sui social, dopo aver dichiarato di non avere soldi per mettere benzina alla sua Lamborghini. A questo punto, l’ereditiera ha escogitato uno scherzo per “vendicarsi” degli haters ma qualcosa non è andata come previsto.

"Don Peppe Diana ha cambiato storia di Casale"/ Fratello: "Ora Casalesi sono onesti"

La sorella di Elettra ha girato un video dal benzinaio: “Grazie alla colletta dei miei haters sono riuscita a fare il pieno“. Mentre era intenta a mettere benzina all’auto, però, si sente la voce del benzinaio che le dice che quella era la postazione servita e non self service. “Ma no, come servito, ma la voglio fare io, sono io la benzinaia qui” afferma ridendo Ginevra Lamborghini. Sul web la gaffe dell’ex gieffina ha suscitato l’ilarità di molti che hanno affermato frasi del tipo: “Non sa fare neanche benzina“. Il piano non è andato come sperava, ma almeno l’ereditiera ha strappato un sorriso agli utenti.

Ramadan inizia oggi/ In Libia sarà vietato anche bere il caffè durante il giorno

La benzinaia che non sa fare nemmeno la benzina 💀💀💀 licenziata anche qui, AIUT 😂😂 #gioiellers #Gfvip pic.twitter.com/jwY1HNw94w — 🐍 (@viperelia_) March 21, 2023

Antonino Spinalbese chiude con Ginevra Lamborghini? “Voltando pagina”

Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembravano esserci buone basi per una storia d’amore. Dopo il Grande Fratello Vip 2022 i due hanno continuato a frequentarsi fuori, ma sembra ci sia stata una battuta d’arresto. L’hair stylist ha scritto un messaggio criptico che ha tutta l’aria di essere un addio all’ereditiera: “Voltando pagina” scrive sui social.

"Arresto di Putin? Non ha senso"/ Zagrebelsky: "Così il conflitto si inasprisce"

A questo punto, il giornalista Giuseppe Scuccimarri attacca l’ex di Belen Rodriguez e lo esorta ad essere più chiaro. Antonino Spinalbese replicata in modo piccato: “Io la ringrazio tanto per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA