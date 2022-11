Ginevra Lamborghini ha dato un ‘palo’ a Spinalbese?/ Lei sbotta: “Ma basta! Non è tutto bianco o nero”

Ginevra Lamborghini ha dato un ‘palo’ ad Antonino Spinalbese? Lei sbotta su Instagram

Se è vero che nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è nato un rapporto speciale tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, è anche vero che dopo l’uscita di lei qualcosa è cambiato. Ad oggi non è chiaro che tipo di rapporto ci sia tra i due, visto che entrambi preferiscono non fare chiarezza su cosa provano l’uno per l’altro. E mentre Antonino si lascia andare ad effusioni con Giaele De Donà, Ginevra starebbe vivendo un periodo di crisi con il suo fidanzato.

Ultimamente sono dunque tanti a chiedere alla Lamborghini se ha chiuso con Antonino, vista la situazione col fidanzato, o se lei provi qualcosa per Spinalbese al punto tale da attenderlo fuori dalla Casa per iniziare una conoscenza non soltanto amichevole. Di fronte all’ennesima domanda di questo tipo, Ginevra è sbottata, rispondendo scocciata ai follower.

Ginevra Lamborghini: “Palo ad Antonino? Non si può vivere solo di bianco e di nero”

È accaduto dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, nel corso di una diretta su Instagram con Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta. A chi le ha chiesto se avesse dato il ‘palo’ ad Antonino Spinalbese, Ginevra, palesemente infastidita, ha così risposto: “Oh ma la smettete con sta cosa dei pali? Ma che sono una lap dancer? – e ha continuato – Basta con questi pali, basta. Non si può vivere solo di bianco e di nero… ci sono pure le sfumature di grigio ed è lì che ci si diverte”. Proprio queste sfumature però rendono poco chiaro il rapporto che oggi la lega ad Antonino e che porta i fan del Grande Fratello Vip a porsi questo tipo di domande.

