“Ginevra Lamborghini ha nascosto partecipazione al GF Vip”/ “Con Elettra una lite..”

Ginevra Lamborghini sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto ha rivelato Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi riportando nelle chicche non solo la notizia del suo ingresso nelle prossime settimane, ma anche quello che è successo dietro le quinte. A quanto pare la ricca ereditiera sorella di Elettra Lamborghini si trascinerà dietro una furiosa litigata con la sua famiglia per motivi ancora sconosciuti, forse gli stessi che hanno portato alla rottura con la sorella Elettra tanto da non prendere parte nemmeno alle nozze con Afrojack. Le due hanno parlato di incomprensioni e un momento delicato senza spiegare il vero motivo dietro alla loro rottura che sembra insanabile, ma a metterci lo zampino adesso arriva anche il Grande Fratello Vip 2020 con il suo conduttore al timone.

In particolare, nelle Chicche di gossip del settimanale Chi si legge che la giovane Elettra Lamborghini avrebbe nascoso il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip 2020 a tutta la sua famiglia tant’è che anche Elettra era convinta che la sua partecipazione fosse solo una fake news. Come se questo non bastasse, sembra che la bella ereditiera abbia finto fino all’ultimo momento, mentendo anche alle sorelle, e dicendo di essere a casa di un’amica. Poi si continua parlando di una rottura in famiglia, qualcosa che ha scombussolato tutti e che avrebbe portato alla rottura con la sorella. Di cosa si tratta e cosa è successo? Forse lo scopriremo solo quando Ginevra Lamborghini entrerà nella casa del Grande Fratello vip 2020.



