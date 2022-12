Ginevra Lamborghini: “I rapporti con mia sorella Elettra? Migliorati”/ “Cerco di essere presente anche se…”

Ginevra Lamborghini torna a parlare della sorella Elettra al Grande Fratello Vip: ecco come sono oggi i loro rapporti

Il ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha sicuramente scatenato nuove dinamiche nella Casa ma ha anche portato aggiornamenti sui rapporti dell’ex gieffina con la sorella Elettra Lamborghini. È ormai cosa be nota che le due non sono in ottimi rapporti e che anzi, prima del Grande Fratello Vip, i rapporti erano addirittura azzerati. Le cose però sarebbero cambiate e in meglio proprio grazie alla partecipazione di Ginevra al reality.

Oriana Marzoli lancia un divieto ad Antonino: "Non baciare Ginevra"/ Lui la gela: "Se voglio lo faccio!"

Il Grande Fratello Vip pare abbia avuto il merito di riavvicinare, seppur lievemente, le due sorelle e a rivelarlo è stata proprio Ginevra. Nel corso di questi suoi primi giorni da ospite nella Casa, la Lamborghini ha ammesso di aver sentito la sorella Elettra e che le tensioni tra loro stanno man mano affievolendosi.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022/ Dopo Riccardo Fogli, Milena Miconi c'è Davide Donadei e la Murgia

Ginevra Lamborghini: “Elettra? Situazione migliorata”

“La situazione è migliorata.” ha spiegato Ginevra al Grande Fratello Vip, come riporta Pipol Gossip. “Io cerco di essere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. – ha quindi aggiunto – Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta.” E qual è la reazione di Elettra di fronte a questi gesti della sorella? “Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. – ha spiegato ancora Ginevra, concludendo – Però il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello”.

Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è 'Scucugnu'?/ Edoardo Casella e il 'triangolo' con Antonino: "Solo amici"

Piccoli passi in avanti dunque verso la riappacificazione tra Ginevra ed Elettra Lamborghini che, al momento, preferisce continuare a non esporsi sui rapporti con la sorella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA