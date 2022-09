Ginevra Lamborghini “In Cina lavoravo in hotel sotto copertura”/ La rivelazione choc…

Ginevra Lamborghini fa una rivelazione choc: “Lavoravo in Cina…”

Ginevra Lamborghini si è confidata con gli altri compagni di avventura al Grande Fratello Vip Amaurys Perez e Attilio Romita e ha parlato della sua esperienza in Cina. Ginevra lo ha definito un periodo stupendo anche se non sono mancate le difficoltà. Per mantenersi in Cina, Ginevra faceva due diversi lavori e a tal proposito ha svelato un inedito retroscena: “Lavoravo in un Hotel ma sotto copertura, nessuno sapeva che ero la figlia Lamborghini, la sera lavoravo in un jazz club e andavo a cantare”. Attilio Romita la guarda incuriosito e esordisce: “Hai fatto delle belle esperienze”. Ginevra Lamborghini ha poi proseguito il suo racconto: e afferma che la sua parentesi in Cina è stata una delle esperienze più belle della sua vita: “Per tutti e tre mesi che ero lì, toglievo la divisa e andavo a cantare”.

Attilio Romita a quel punto le ha chiesto quale genere di stile musicale prediligeva e Ginevra ha risposto: “Blues, jazz”. La Cina per lei è stata un’esperienza di crescita e cambiamento personale: “Ci tornerei domani, ti giuro” confida ai suoi compagni di avventura Attilio Romita e Amaurys Perez. “All’inizio ero prevenuta, avevo paura di non legare con nessuno. Avevo dei pregiudizi” ha svelato ricordando i momenti prima di partire.

Al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha continuato a parlare dei suoi dissapori con la famiglia. Ginevra non avrebbe più contatti con la sorella Elettra dal 2019. La ragazza ha spiegato a Elenoire e ad Alberto di voler recuperare il rapporto con lei e di averci provato più volte senza successo. Ginevra ha poi confidato: “Pensa che a me fa strano quando la vedo in tv perché non me la ricordo più. Non saprei neanche dirti quanto è alta. È come quando non vedi una persona per tanto tempo, non senti la voce dal vivo, cominci a dimenticartene”. Alberto De Pisis le ha chiesto a quel punto se almeno a Natale ci sia mai stata una possibilità di riconciliazione ma Ginevra ha risposto: “Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l’esclusa delle situazioni. Natale dell’anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 dicembre, mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena. E io ci sono rimasta malissimo, perché ho detto: “Ma come?”. Mi disse: “Raggiungici tra due ore, ceniamo con te alle 21”. Io, col cuore nella mer**, sono tornata a casa, ho preso i regali però non ho aspettato fino alle 21. Ho aspettato mezz’ora e sono tornata a cena da mia madre e c’erano tutti. È stato bruttissimo perché in una situazione come Natale, nessuno ha avuto il contatto visivo con me”.

Secondo Ginevra Lamborghini non ci sarebbe un motivo specifico nella rottura dei rapporti con la sorella. La ragazza ha però addossato la responsabilità al padre Tonino che avrebbe creato una competizione tra loro: “Io glielo vorrei chiedere: “Che cosa è successo?”. Non abbiamo litigato, c’è semplicemente stata una rottura. Credo sia qualcosa che debba essere recuperato nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto. Mi chiamava la principessina, diceva: “Guarda che bella Ginevra”; invece a Elettra diceva: “Sei un maschiaccio”, le faceva notare il chiletto in più. È normale che lei sia cresciuta con una competizione nei miei confronti”.











